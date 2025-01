Una ‘Franco-Olimpiada’ contra Feijóo

Una mera oteada al tema político estrella de la semana, el tributo manifiesto de los perdedores de la Guerra Civil (tema que sólo a ellos les preocupa en la sociedad española actual) en busca de las huellas del vencedor, permite concluir que el objetivo básico es continuar levantando el muro para impedir que haya alternancia política democrática en España.

Unos cuantos ladrillos más (carísimos para el contribuyente, por lo demás) para intentar consolidar esa pretensión antidemocrática y anticonstitucional. ¡No hay manera de que Pedro Sánchez y sus cuates se detengan por un momento a pensar lo que le ha pasado a Justin Trudeu en Canadá! Y sobre todo que tomen nota de lo que ha ocurrido por esos lares.

Pues bien, Sánchez ha intentado enredar a Núñez Feijóo en sus tramas franquistas presentadas como si fuera una hiperolimpiada de la limpieza democrática y un monumento a la libertad cuando en realidad es él quien pretende utilizar algunas de las formas y maneras utilizadas por el general.

Se trata de presentar un dilema/trampa al jefe del centro derecha español. Si acepta jugar a la trampa saducea sanchista, grandes bolsas de votos actualmente en poder del Partido Popular buscarían refugio en VOX; si por el contrario declina el ofrecimiento de participar en los aquelarres (denunciados por ese grupo valiente de intelectuales, ex políticos y periodistas) resultaría fácil a la brunete mediática gubernamental acusarles de «franquistas» y de ser rehenes de la extrema derecha.

Los distintos portavoces populares, incluido su comandante en jefe, han estado en su justo sitio. Han recordado que Franco se murió en la cama hace medio siglo y que, por tanto, lo valiente es enfrentarse a los dictadores vivos y dejar a las momias que reposen en sus féretros. Desde el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, a Cayetana Álvarez de Toledo, etc. No parece que una mayoría de españoles esté realmente preocupada por lo que sucedió hace tantos años; les preocupa más su nivel de vida, la carestía de la misma, la falta de vivienda, de trabajo y el hecho de que esa inmensa mayoría no podrá sostener el nivel de estatus económico y laboral que mantuvieron sus padres.

Es decir, la respuesta ha sido el sentido común, el realismo y el evitar más enfrentamientos civiles que es, en el fondo, donde intenta meter al pueblo español este jefe de Gobierno irresponsable que, por serlo, resulta de una corrupción política absoluta. No de otra forma se puede calificar su deriva guerracivilista que asombra, sobre todo, a sus pares europeos.

Y en el caso del Rey Felipe la cosa es mucho más seria. Continúa jugando Sánchez con una institución básica hoy por hoy la estabilidad y la permanencia del Estado. Ha pinchado en hueso.