‘Fontanera’ de Sánchez: ese irrespirable hedor a cloaca

Probablemente, en medio siglo en democracia de ejercicio activo del periodismo, el columnista jamás había presenciado in situ un espectáculo tan obsceno como el caso de la llamada «fontanera» del PSOE, Leire Díez, la falsa periodista de investigación que trabajó (y probablemente continúa trabajando) a mayor deshonra del todavía primer ministro, Pedro Sánchez.

Leire, el empresario Dolset y el abogado histórico del PSOE, Teijelo, forman parte, a tenor de los autos de diferentes jueces e investigadores UCO, de una «organización criminal» que operaba delictivamente en pos de lo ordenado por el one, esto es, el presidente del Gobierno. Han intentado, presuntamente, corromper sobornando a fiscales (Stampa, Granda), buscando desesperadamente falsedades de jueces en ejercicio, Marchena, García-Castellón, la jueza extremeña Beatriz Biedma, es decir, de todos aquellos que han llevado a su familia, mujer, hermano, etc., a los banquillos de los malhechores.

Por supuesto, se inventaron oscuras historias sobre los oficiales de la UCO, especialmente del teniente coronel Balas. Por si a sus interlocutores les quedaba alguna duda de quiénes eran, Leire, la falsa periodista de investigación, no tuvieron nunca ningún reparo en presentarse como «mano derecha» del entonces todopoderoso Santos Cerdán, y a la vez, tirando por elevación del propio primer ministro e invocando su nombre y su «potestas» institucional.

Repito. Jamás había asistido este veterano profesional de la información a tamaño ejercicio depredador buscando liquidar a todos aquellos hombres y mujeres probos que indagaban acerca de los presuntos crímenes perpetrados desde el poder de la nación. Nunca había visto y observado nada similar desde que echó a andar en este país el proceso democrático. ¿Puede quedar alguna duda de que el trío esencial de la cloaca de Ferraz no podía conducirse a título personal? No. Ellos mismos lo reconocen en los audios incautados por los investigadores de la Guardia Civil… Hablaban y proponían por boca de otro… «Hay que limpiar todo…» Hacer desaparecer todo el enorme detritus amarillo fabricado en torno al jefe del gobierno.

Sólo por este caso (en realidad son varios y concatenados), ya judicializados, habría bastado en cualquier país mínimamente serio para mandar al averno a la cúspide de la mencionada cloaca. Sánchez, por acción u omisión, debería estar cabalgando ya esas responsabilidades. Sobre este asunto se le preguntó en sede parlamentaria esta semana a Pedro Sánchez. ¿Contestó algo?

Silencio ominoso y culpable. Es consciente (no puede ocultar su canguelo) de que cualquier desliz al respecto le conduciría directamente a una prisión preventiva que habría que acondicionar antes para un ex mandatario.

Pregunta del millón. ¿Para quién habrían cometido tan graves delitos la «fontanera» & family?

¡Pues ya está!