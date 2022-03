Toca retroceder a la vigésimo primera jornada. La Real Sociedad debía rendir visita a Son Moix, pero las competiciones internacionales interferían una vez más en las domésticas y ya sabemos a quién le toca ceder. Claro que, en este caso, el Mallorca sale ganando. Cuarenta días después el equipo txurriurdin no es el que era a mediados de enero, fue apeado de la Copa, acaba de abandonar Europa y ha descendido tanto en la clasificación como en el juego. Competir en tantos frentes supone un precio demasiado caro para clubs de la zona neutra, lo cual no desmerece su magnífica campaña.

Pero crecen los problemas para Imanol Alguacil, que viene a Palma con hasta siete bajas, alguna de ellas de cierta importancia. Monreal, Zaldúa, Januzak y Aihen no figuran en la convocatoria y Merino ha entrado a última hora y con dudas sobre su alineación. Si, dispone de otros recursos: Illarramendi, Le Normand, Oyarzábal, Isak, Portu……..

Sus números como visitante no impactan. Encaja bastantes goles, más que nueve de los equipos restantes, entre ellos el Getafe por citar alguno de los de abajo. Como goleador tiene a cinco por delante y una balanza equilibrada: los mismos triunfos, que empates y derrotas. Ahora es séptimo, pero una victoria aquí le metería nuevamente en la pelea por encima del Villarreal y a un solo punto del Atlético y el Barça, al que también le faltan partidos, y dos del Betis, tercer clasificado.

La cita es importante para ellos y no menos para el Mallorca, que necesita no sentir de cerca el aliento de los inquilinos del furgón de cola, si bien ninguno de ellos da sensación de amenaza y mientras haya tres peores, miel sobre hojuelas. Es probable que reaparezca Oliván pese a su compromiso con el Espanyol y de haber cambios habría que situarlos en el centro del campo o el ataque. Kubo, intocable y Muriqi también. A ver si Antonio Sánchez repite junto a Salva Sevilla o si Luis García Plaza concede un descanso a Dani Rodríguez y quizás Ángel o si él mismo seguirá el lance desde el banquillo o un palco vip, aunque esto no tiene tanta importancia.

No hay que sufrir por el árbitro. El malagueño Melero López, de perfil medio bajo, repite en Palma después del Mallorca-Elche (2-2) con penalti a favor y empate en el descuento. Acertado en ambos casos, lo cual no es óbice para que tenga más tendencia a lucir alas de blanca paloma antes que las de negro halcón. La Real lo tuvo en Anoeta, 0-0 contra el Valencia y en Vigo, 0-2 para los donostiarras.