José Luis Escrivá sueña con ser gobernador del Banco de España

Está tomando cuerpo en el Madrid político/económico de siempre, a partir de algunas declaraciones off the record de José Luis Escrivá, ministro de las pensiones y no sé cuántas cosas más, que el antiguo alto cargo del PP (AIReF) con Mariano Rajoy, pretende suceder al gran Hernández de Cos al frente del Banco de España. Lo cual viene a demostrar el gran ojo que tuvo Mariano para cooptar altos cargos…

Es una ambición verosímil, máxime teniendo en cuenta que le ha ido muy bien sirviendo a dos señores e, incluso, se ha atrevido desde su poltrona ministerial a tomar partido y a darse el pico con los dirigentes podemitas más recalcitrantes a la hora de asumir la democracia liberal.

Nadie puede discutir al teórico experto en asuntos de comer sus ambiciones futuras. Este, como otros de su rebaño, sabe que tiene los meses contados subidos en coche oficial y que el tic-tac añejo de su amigo Iglesias toca a su fin. Están en tiempo de descuento; hacerse a la idea de tener que conducir su propio vehículo por la complicada circulación madrileña, dejar de tener gastos reservados, pagarse los restaurantes y pasar al anonimato ciudadano, no es un reciclaje fácil.

Escrito lo anterior, tengo para mí que Escrivá puede poner su sueño de habitar en el gran caserón de Cibeles a remojar. Visto lo comprobado, ni era tan experto, ni tan independiente. Incluso aunque el partido al que sirvió con anterioridad no lograra alzarse con la victoria electoral, para asaltar la poltrona que anhela (eso dicen) necesitaría un consenso de la fuerza ganadora con el Partido Popular.

Por lo que sé y conozco, a día de hoy no parece que Núñez Feijóo esté, precisamente, por la labor, en el bien entendido que en esos predios nunca se sabe.