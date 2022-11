La incompetencia del Gobierno no tiene límites: un día aprueba una ley que es un coladero para que los agresores sexuales vean reducidas sus penas o sean literalmente puestos en libertad y otro se olvida por un «error material» de incluir a las víctimas del terrorismo como colectivo vulnerable en la nueva Ley de Empleo para garantizar su «atención prioritaria» en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La norma, que se encuentra tramitándose actualmente en el Congreso, detalló los colectivos y grupos que podían beneficiarse. Se incluyeron a los migrantes, los beneficiarios de protección internacional, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en situación de exclusión social, las personas que han abandonado los servicios de empleo, las personas mayores de 45 años y quienes pertenezcan al colectivo LGTBI, pero, casualmente, el Ministerio de Trabajo se olvidó de incluir a las víctimas del terrorismo.

Será porque para el departamento de Yolanda Díaz no eran «prioritarias». Por fortuna, y a última hora, alguien debió advertir a PSOE y Podemos del olvido y ambos partidos han presentado enmiendas a la ley en la que se reconoce el error de no haber incorporado a este grupo. Es un ejemplo, otro más, del caos legislativo de un Ejecutivo que va dando palos de ciego. Por supuesto, el colectivo LGTBI fue incorporado al grupo de colectivos vulnerables desde el primer momento, pero nadie reparó hasta el final en el colectivo de víctimas del terrorismo, que se habían quedado fuera de los grupos beneficiarios de protección. Lo ocurrido, por fortuna, no pasará a mayores, pero es indiciario del caos que vive un Ejecutivo que se ha olvidado de gestionar y legislar y se ha subido a lomos de la propaganda. Visto lo que ha pasado con la ley bodrio del sólo sí es sí y lo que podía haber pasado con la nueva Ley de Empleo, la pregunta retórica es ¿en qué manos estamos?