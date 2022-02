Al final, la realidad es tozuda. Castilla y León no es Madrid y el PP ha salvado los muebles con una victoria muy lejos de la mayoría absoluta que le sitúa en una encrucijada. ¿Pueden los populares no apoyarse en Vox? El escenario para Génova es complejo, porque romper todo tipo de puentes con la formación de Santiago Abascal es un ejercicio de altísimo riesgo, sobre todo, si el objetivo final de los populares es retomar el Gobierno de España. La fortaleza de Vox es indudable, como lo demuestra el hecho de que haya conseguido seducir a buena parte de los ex votantes de Cs en mayor medida que el PP. En Madrid fue distinto, porque el perfil de Ayuso es diferente al de Fernández Mañueco.

No nos engañemos: las aspiraciones del PP de llegar a La Moncloa pasan por apoyarse en Vox. Es una cuestión de pura aritmética: si la izquierda (PSOE y Podemos) han unido sus fuerzas para gobernar y frenar a la derecha, la derecha no puede fragmentarse en dos si quiere desalojar del poder a la izquierda. Fragmentada, quien gana siempre es Pedro Sánchez. La estrategia socialcomunista es recurrente: advertir del peligro que para España supondría que el PP se apoyara en lo que ellos llaman «extrema derecha». En el fondo, lo que subyace en la izquierda es el miedo a que la derecha haga lo mismo que ellos hicieron -aunar fuerzas- y les desalojara del Gobierno.

Tarde o temprano, el PP tendrá que entender definitivamente que el enemigo no es Vox, sino el socialcomunismo. Y que para competir con la izquierda -por una elemental cuestión de números-, los puentes con Vox son indispensables. Mientras la izquierda advierte del peligro de que el PP se acerque a Vox, los votantes de derecha tienen meridianamente claro lo que todavía no parecen tener claro en Génova: que para desalojar a Sánchez hay que llegar a acuerdos. Tantos como sean necesarios.