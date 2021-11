Huelga decirlo, pero qué remedio: el PP, desde la salida de Cayetana, sólo significaría un gran bostezo si no fuera por la radiante presencia de Isabel Díaz Ayuso, porque los “barones”, huelga también, carecen de liderazgo, igual que carecen de fantasía, de Arte, dialéctica o voluptuosidad, convertidos en el oportuno y sufrido sofá gris donde la España temerosa, machirulista y ramplona descansa.

Como decía Wilde, sólo existen dos clases de personas, las aburridas y las encantadoras ¿a cuál pertenecen nuestros políticos, y usted? En el cálido seno del Partido Popular está fuera de toda controversia.

La hemos visto delgada y majetona, disfrazada de vestal pop, trotando, dudosamente, en leggins, comiendo, bebiendo despreocupada, Isabel Díaz Ayuso con el rímel corrido, Isabel Díaz Ayuso llorando a moco tendido y en plan macarra, flotando en estiletos por Washington y Nueva York, excitada, conmovida, acariciando perritos (cuando conoció a los míos se tiró al suelo a abrazarlos en plena calle), Ayuso en sudaderas, polos, camisetas y hasta en botellines de cerveza y empanadas que rinden homenaje a la presidenta más rebelde … Lo que nunca hemos visto en la Presidenta de la Comunidad de Madrid es un coñazo.

Y, por favor, no se vayan ustedes a equivocar, como hacen los pacatos, identificando la feminidad o el atractivo con otra cosa, y el sopor con algo distinto del tedio, como si los aburridos del mundo escondieran admirables dones que ofrecer al mundo sólo para compensar… ¡Mucho cuidado!

“Pasión por la vida”, espetó desde el balcón de Génova la noche de su triunfo (como en un claim de mayonesa Ligeresa) esta mujer, que, sin ser disparatadamente elocuente, nos ha convencido a todes.

Y fíjense, amigues, si el PP quiere volver a gobernar, debería invitar a Cansino, a soltar su silloncito y dejar paso a quien lo merece más (el 4M cambió el signo político de las encuestas) porque Pablo no seduce ni a los peperos (por esa falta tan antiestética, ¿o es anestésica? de arrojo, de gratitud y de lealtad).

¿Que tiene poca preparación? Ayuso es Licenciada en Periodismo y Doctora en Comunicación Política ¿y qué preparación tienen los demás? ¿Qué preparación tiene Pedro Sánchez?

Se dijo que Madrid le quedaba grande. Ayuso ha sido menospreciada, tachada de loquita -algunos dijeron que tomaba antipsicóticos y que de ahí sus cambios de talla- por su especialísima e insolente mirada de ojos enormes, por su caída de párpados y pestañas, por su cabeza ladeada cual diva del cine dorado y por su contacto, singularísimo, y más en la política…

¡Que sí! Que Ayuso no es Angela Merkel, ni tampoco Felipe Gonzalez, ni Kennedy; tampoco es Maquiavélica, ni cínica, la Presidenta de la comunidad de Madrid no es una emperatriz de la retórica (y eso le honra), no obstante, en ella lo no verbal es más que expresivo, contundente. Y es muy posible (es la figura más valorada del PP tanto a nivel nacional como internacional, y la única que le hace frente a Sánchez con resultados) que tengamos en Ayuso una renovadora candidata a la presidencia española. ¡Las cosas como son! ¿Por qué nos duele tanto a los españoles que un compañero (más si es compañera) tenga más éxito? Unamuno, ¡contesta!.

Vamos a ver si se leen los periódicos los barones, que el pueblo ya ha hablado, con sus restauradores, con los liberales, con los autónomos, pero, sobre todo, con los que anhelamos la igualdad efectiva para las mujeres (qué aburrido se me hace hablar de feminismos por culpa de las otras petardis) pero es así, machismo del más elemental, tan de siempre, tan ranciete, tan de la casa… Eso y que no hay democracia en el interior de los partidos… Y Casado demostrando día a día ser lo que parece.

Madrid tiene ahora la mayor economía regional de España, por delante de la de Cataluña y todo eso se lo debemos a Ayuso con esa carita que en principio se nos ofrecía algo atolondrada y soñadora y que ha resultado ser la solución para un desolador panorama político en el que sólo destacan la mediocridad, la ramplonería, la falta de recursos y el hastío.