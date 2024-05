Se empieza falseando un currículum y…

Con independencia de que será la justicia -como no puede ser de otra manera- quien determine si hay algo ilícito o no en el comportamiento de Begoña Gómez y sus negocios, lo cierto es que la mujer del presidente del Gobierno, pese a dirigir un máster en la Universidad Complutense, no tiene licenciatura alguna, aunque presuma de tal en su currículum. OKDIARIO ofrece hoy a sus lectores el título que daba la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios, un centro privado que impartía clases en Madrid, donde acudió Begoña Gómez, y Málaga, y en el que en ningún momento se habla de licenciatura. El título que se entregaba a los alumnos al cursar sus estudios, decía: «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas». Esa es la razón por la que la Complutense, para colocar a la mujer del presidente, tuvo que recurrir a una codirección en el Máster de Transformación Social Competitiva. Un ardid para colar a Begoña Gómez, que se presenta como directora y carece de la titulación de licenciada.

Fue Begoña Gómez, de cosecha propia, quien adornó su historial profesional con una licenciatura fake. En el título otorgado por el centro privado M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios -ya no existe como tal- no aparece ningún símbolo o referencia del Estado. Se trata de una titulación no universitaria expedida por una academia y no por una escuela universitaria, pues la categoría en la que el centro está englobado (Calificación Nacional de Actividad Empresarial 8559) remite a unos servicios de enseñanza concretos: servicios de tutoría académica, los centros de enseñanza que imparten clases de recuperación, los cursos de repaso para exámenes profesionales, la enseñanza de la lengua y de las técnicas de expresión oral, las clases de informática, la formación religiosa y, además, «formación para socorristas», «clases de técnicas de supervivencia», «clases de oratoria», «clases de técnicas de lectura rápida» o «formación de empleados». O sea, se empieza falseando un currículum y se termina…