Un ejercicio nauseabundo de filibusterismo político con el sufrimiento de las víctimas

Lo de Pedro Sánchez es un caso patológico de narcisismo político. Resulta que más de cuatrocientos agresores sexuales se han beneficiado de la ley del sólo sí es sí que él avaló y vendió como la mejor norma para garantizar la seguridad de las mujeres y ahora, con la soga al cuello, ha decidido reformar la ley ante el temor de que sus aspiraciones electorales sigan menguando. El PP le ha tendido la mano para intentar arreglar el desaguisado, pero la vanidad del personaje le lleva a morder la mano que permitiría sacar adelante una nueva norma en el Congreso.

Hay un clamor social que exige al Gobierno taponar el boquete por el que se están fugando los violadores, pero Pedro Sánchez, pese a que Podemos, ERC y los etarras de Bildu ya le han advertido que no cuente con ellos, pretende que el PP avalé la nueva reforma sin ningún tipo de negociación. O sea, que tendrá que ser, sí o sí, lo que diga Pedro Sánchez. El presidente pretende que los populares firmen un contrato de adhesión inquebrantable y no acepta sugerencia alguna. Es decir, se arriesga a perder una votación por una cuestión de soberbia política, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento de las víctimas. No está la cosa para estrategias partidistas, presidente. El colmo sería que si el PP no aceptara el trágala, Pedro Sánchez acusara a Feijóo de ser el responsable de la rebaja de penas a los violadores. Conociendo al personaje, todo es posible. El teatrillo socialista con un asunto de tanta gravedad resulta inmoral, porque tratar ahora de apuntarse el tanto de la reforma de una ley que salió adelante por su decisión personal es de una indecencia insoportable. Hacer cálculos electorales con el sufrimiento de las mujeres es una ignominia, pero Pedro Sánchez no conoce límites y es capaz de cualquier cosa. Incluso morder la mano que le ayudaría a reformar el bodrio que él engendró