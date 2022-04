Entre los equipos de la zona baja de la clasificación el Elche es uno de los que practica un fútbol más vistoso. Sus números como local se mueven entre los del propio Mallorca o el Celta con una curiosa particularidad: ha ganado, empatado y perdido la misma cantidad de partidos, cinco de cada, y ha marcado y encajado los mismos goles, diecisiete. Este equilibrio pierde valor en el momento de evaluarlo en relación a un solo encuentro, pero revela carencias tanto en ataque como en su línea defensiva. Sólo cinco equipos han goleado menos en sus respectivos feudos, pero ocho también han sido menos batidos.

El cambio de entrenador le vino bien. Francisco conoce la liga mejor que su antecesor y ha optado por lo más seguro. Confía la portería a Edgar Badía, un buen guardameta de quien se dice defenderá los colores del Espanyol en el futuro, ha encontrado en Lucas Olaza un buen lateral zurdo y en el diestro se turnan Palacios y el veterano Barragán, ex del Valencia y el Betis. Tete Morente y Fidel aportan calidad en el centro del campo, donde Mascarell y Gumbau cierran espacios, pero esta semana pierde a sus mejores atacantes, Carrillo y Boyé, lesionados, aunque es preciso no perder de vista los movimientos entre líneas de Pere Milla. Con otro experto, Verdú, y el exmallorquinista Bigas en el centro de la zaga, no puede volver aún el argentino Palacios, ausente las cuatro últimas jornadas por sanción.

Tiene razón Javier Aguirre al afirmar que allí se han tomado la cita como una final. No lo es. Se mantienen cuatro puntos por encima del descenso, aunque una derrota permitiría al Mallorca darle alcance y superarle en el golaverage debido al empate registrado en Son Moix donde a los franjiverdes se les escapó la victoria en el último suspiro.

Vuelven Salva Sevilla y Russo y no hay más bajas que las de larga duración: Greif, Galarreta y Sedlar. Más allá de quienes resulten escogidos, el «Vasco» no cambiará de sistema. Casi rasca en Getafe y le valió para superar al Atlético de Madrid de Simeone. Falta conocer el acompañante de Valjent y Raillo, el de Baba por delante y si Kubo será titular o no. Russo, Oliván, Antonio Sánchez y Kang-in entran la quiniela.

El árbitro, bueno, no precisará recorrer muchos kilómetros. El murciano Sánchez Martínez, de Lorca, está a una hora de coche del palmeral ilicitano. Pitó al Mallorca en Palma contra el Madrid. Al Elche todavía nada. Mejor que muchos de sus colegas, por no decir de casi todos salvo contadas excepciones.