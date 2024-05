¿Dónde están las mascarillas ‘fake’ de la trama Koldo?, Armengol

Francina Armengol miente: las mascarillas caducadas almacenadas en una nave industrial por el anterior Gobierno socialcomunista de Baleares para poder reclamar su importe a la empresa no son las que compró a Soluciones de Gestión, la sociedad vinculada a Koldo García, como afirmó el equipo de la ex presidenta de Baleares. Dicho equipo afirmó que fueron guardadas para conservarlas como prueba, pero las etiquetas del cargamento de mascarillas no se corresponde con el adquirido a esa empresa, pues tienen numeración diferente. Tampoco coincide la fecha del envío, pues en las etiquetas de las mascarillas caducadas almacenadas consta el día 9 de abril de 2020, cuando la fecha de envío de las mascarillas adquiridas a la empresa de la trama Koldo es 27 de abril del mismo año. Aquí hay gato encerrado y la pregunta es obvia. ¿Dónde están las mascarillas caducadas de la trama de Koldo que se guardaron como prueba y, ya puestos, de dónde han salido las mascarillas actualmente almacenadas?

Todo ha sido un gigantesco embuste: no coincide ni el número de pedido, ni el etiquetado, ni siquiera el aspecto físico de las mascarillas. No coincide nada. Los responsables de la Conselleria de Salud en la etapa de Armengol insisten en que las mascarillas caducadas de la trama Koldo están en el almacén, pero no aparecen por ningún lado. En Vox sospechan que el Gobierno de Armengol pudo repartir las mascarillas fraudulentas a los hospitales y que por este motivo el cargamento, o al menos parte del mismo, no se encuentra en la nave industrial. Sería gravísimo, por lo que resulta urgente que el actual Ejecutivo balear despeje las dudas. Y si Francina Armengol y su equipo han mentido y las mascarillas de la trama Koldo han desaparecido del almacén no queda otro otro remedio que acudir a los tribunales de justicia. Porque lo que no puede ser es que a esta gente mentir sobre un asunto tan serio le salga gratis total.