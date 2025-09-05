¿Dónde están los agresores encapuchados de extrema derecha?

En plena conmoción por la violación de una niña a manos de un joven marroquí en Hortaleza, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informó el pasado lunes de una agresión de dos encapuchados a tres menores extranjeros del centro de acogida de este barrio madrileño, sugiriendo que los autores podrían haber actuado por odio racista y apuntando a la extrema derecha.

Dijo el delegado que uno de los agredidos tuvo que ser atendido en un hospital, donde inmediatamente le dieron de alta. Y aportó más detalles: los agresores iban con las caras tapadas y «asaltaron y golpearon» a los menores.

Evidentemente, la información ofrecida por Francisco Martín causó la lógica inquietud y repulsa, porque no fueron pocos quienes pensaron que los encapuchados pretendían vengar la agresión sexual de la pequeña, con el riesgo de que la suma de acontecimientos terminara derivando en graves enfrentamientos.

Pues bien, cuatro días después del anuncio del delegado del Gobierno de esa agresión a los jóvenes extranjeros -afirmó que los hechos ocurrieron a las 22.00 horas del pasado domingo-, nada más se sabe. Extraño, toda vez que hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado por la violación de la niña en su entrevista en TVE, centró su respuesta en el odio generado por la «fascista oposición».

Extraño, porque esa respuesta se produjo horas después de que la Delegación del Gobierno prohibiera la concentración convocada por Vox frente al centro de menores de Hortaleza. La justificación es que esa concentración podría derivar en delitos de odio, basándose precisamente en la agresión de esos supuestos encapuchados a los menores extranjeros.

A día de hoy, según fuentes policiales, no hay detenidos ni sospechosos y tampoco evidencia alguna de que los autores fueran miembros de organizaciones violentas de extrema derecha. O sea, que nada apunta hasta el momento que la agresión se enmarcara dentro de los delitos de odio. ¿Dónde están los encapuchados? ¿Dónde la extrema derecha?