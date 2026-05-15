Por la dignidad de España y la dimisión del presidente del Gobierno

Si todos los días hay motivos acumulados para la dimisión del jefe de Gobierno español, la indignidad que ha encabezado con no dirigirse —y su gobierno empeorar más— a los guardias civiles asesinados en Huelva, como los que siempre recordaremos asesinados en Barbate, alcanza cimas jamás conocidas de la indignidad más lacerante.

Es imposible de aceptar. Va más allá de la política. Es sencillamente una mínima humanidad y aprecio por los que han sufrido este asesinato y sus familias. Lo demás es el desprecio y la depravación más abyecta de quien no conoce la más mínima dignidad.

Siempre seremos los españoles de bien los que honremos a diario a los guardias civiles y a sus familias. Siempre seremos los españoles de bien los que salvaremos la dignidad a la que cualquier persona está obligada.

Hoy vamos a manifestarnos en Alicante la sociedad civil precisamente para defender la dignidad de todos los españoles y pedir a gritos la dimisión del presidente del Gobierno.

Vamos a honrar públicamente a los guardias civiles desde el grito unánime del pueblo español y vamos a honrar a las víctimas del terrorismo y sus familias, a las que este presidente del Gobierno vilipendia a diario.

Hoy en Alicante vamos a gritar unidos, independientemente de ideologías, por recuperar los valores democráticos, la defensa de la independencia judicial, el estado de derecho, la libertad de expresión y medios, por recuperar la propia democracia que este presidente de Gobierno ataca frontalmente en modo golpe de estado de última generación.

Vamos a denunciar su corrupción asfixiante, su amparo a una organización criminal, su culpa máxima por acción o por omisión, en todo ello, su indignidad constante y su amistad con la dictadura en comportamiento y acciones.

Vamos a denunciar su ataque a Venezuela y su complicidad con una dictadura sanguinaria.

Vamos a denunciar su acción para obtener oscuramente una sentencia espuria en el TJUE sobre la amnistía, que es la que le permite su puesto por la compra corrupta de 7 votos a golpistas a cambio de su autoamnistía.

Vamos a denunciar a quien no merece su puesto un segundo más.

Y también vamos a anunciar aquí en Alicante la gran marcha por la dignidad en Madrid el próximo 23 de mayo, que ha de recorrer toda España, y el grito unánime de su dimisión y convocatoria de elecciones generales libres y seguras.

España no puede ser un minuto más el ejemplo mundial de la más absoluta indignidad.