Los desmanes en RTVE bajo la batuta de Mateo

He leído un demoledor informe del Tribunal de Cuentas durante la etapa de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE, interregno en el que se perpetraron todo tipo de desmanes, siempre según el Tribunal mencionado, encargado de velar por el uso ético y limpio del dinero público.

¡Todo tipo de desmanes! Entraron en RTVE, después de siete años de marianismo que apenas osó tocar el predio mediático particular de las izquierdas, regado con miles de millones del erario a costa del contribuyente, ávidos de poder, pluses, dietas y clientelismo en grado sumo. Las conclusiones tendrían que tener su correspondiente corolario judicial. Porque de lo contrario, ¿para qué sirve gastarse el dinero en el Tribunal de Cuentas? O exigirle a la susodicha responsabilidades por el dinero malversado durante su mandato.

En realidad, lo de Rosa María Mateo, un caso paradigmático de ineptitud profesional (el relato de sus ex compañeros en Antena 3 TV acerca de sus habilidades no deja lugar a dudas) es también paradigmático del ejercicio de genuflexión ante el poder político. Fue un cargo decidido al margen de la ley, declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional en una sentencia durísima. Hizo todo lo que le dictaba desde Moncloa su conseguidora, Carmen Calvo, y no tuvo reparo alguno en fusilar sin miramientos a todos aquellos que fueron señalados por el poder sanchista.

El resultado en audiencias fue algo de libro. El grado de manipulación, sectarismo y servilismo al poder fue de tal naturaleza que La 1 y el canal 24 Horas alcanzó mínimos históricos, mientras la contratación de allegados se disparaba también en dígitos nunca vistos.

Las comparecencias parlamentarias de Mateo reflejaron lo que llevaba dentro: nada. Quizá abultadas miajas de autoestima envueltas en incapacidades para entender un régimen parlamentario de libertades. He preguntado por el dinero que se llevó globalmente durante su mandato. Unos lo cifran en un millón de pavos; otros, en algo más. Cuando el pueblo mande a paseo a sus acreedores políticos podremos conocer otros entresijos de una señora muy longeva que no tenía capacidad ni para dirigir una mercería. La multitud de fusilados al amanecer siempre la tendremos presente en nuestros corazones.