Fue Pablo Iglesias quien, cuando el ex ministro de Economía Luis de Guindos se compró en 2012 un ático en Madrid, dijo: «¿Entregarías la política económica del Gobierno a alguien que se gasta 600.000 euros en un ático de lujo? La pregunta de ahora es la siguiente: ¿Darías el Gobierno a un comunista con un ático de 1 millón de euros en una de las zonas más caras del centro de Madrid? Y es que Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez (es secretario de Estado para la Agenda 2030), tiene un ático de 124 metros cuadrados construidos y dos terrazas de 43 metros -una de ellas ya cubierta- en el corazón del barrio madrileño de Chamberí, una de las zonas más cotizadas

Si no fuera secretario general del PCE y admirador de Lenin, Fidel Castro o Maduro -enemigos declarados del capitalismo-, que Enrique Santiago tuviera un ático de 1 millón de euros no tendrían nada de criticable, pero se da la circunstancia que los dirigentes de Podemos hicieron bandera de un compromiso ético que les obligaba -decían- a vivir de forma austera. No parece que este ex abogado y ex asesor de la narco guerrilla colombiana esté dando ejemplo de vida. Lo condenable no es que alguien tenga un ático millonario, sino que ese alguien sea el líder de los comunistas españoles y miembro de una formación que arremetió con un ministro del PP por comprarse un ático que costó la mitad de lo que cuesta el ático de Enrique Santiago, que viene impartiendo un máster de hipocresía desde mucho antes de que formara parte del Gobierno socialcomunista.

En el último Congreso del PCE, Enrique Santiago definió a los suyos como «herederos del marxismo» y puso como ejemplo a seguir a la Venezuela de Nicolás Maduro, cuyo entorno, por cierto, es el que está adquiriendo inmuebles de lujo en la misma zona de Madrid en la que el secretario de Estado tiene su millonario ático.