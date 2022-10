Dar la vuelta a las encuestas

Que la izquierda y ultraizquierda nos gobierne es de por sí una catástrofe para Menorca, pero que lo pueda seguir haciendo cuatro años más es todavía peor y podría tener efectos irreversibles sobre nuestra economía y sobre nuestro bienestar.

La encuesta publicada por el Diario Menorca hace escasos días nos ofrece una radiografía muy clara: la izquierda, en su peor escenario, tendría la mayoría absoluta, mientras que el PP, en su mejor escenario, sólo alcanzaría los seis consellers que es su techo natural.

La única manera para que el centro y la derecha puedan gobernar en el Consell de Menorca es que VOX consiga obtener representación. En estos momentos, según dicha encuesta, pasaríamos del 2,7% de los votos de 2019 al 5,7% de ahora. Es decir, se duplicarían los resultados del 2019 y estaríamos ya muy cerca de conseguir un conseller.

En este sentido, considero que es un error político que la presidenta del PP en la isla, Coia Sugrañes, apele al voto útil considerándose la única alternativa, cuando sabe perfectamente que es imposible que el PP saque más de seis consellers y, además, que su única opción para gobernar es que VOX pueda sacar el conseller que falta para obtener así la mayoría absoluta entre los dos partidos políticos.

Además, el voto útil siempre será votar a quien mejor va a defender tus ideas. Actualmente, el PP de Menorca está lejos de ser aquel PP que en su momento obtuvo mayorías absolutas. De hecho, los populares obtuvieron ocho consellers en 2011, enarbolando dos banderas: el desdoblamiento de la carretera general y la derogación del PTI. Incomprensiblemente, con una mayoría absoluta aplastante, no hizo ni lo uno ni lo otro.

Al renunciar a dichas premisas, el PP de hoy ya no se puede considerar una alternativa real a las políticas de la izquierda, se trataría en todo caso de un relevo pues por comodidad, por no dar la batalla cultural, han asumido buena parte del discurso y los mantras de la izquierda. Es fundamental recordar que los populares han renunciado al desdoblamiento de la carretera general.

El PP también ha cambiado su opinión respecto al PTI. De hecho, su ex consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, afirmó, en el transcurso de un debate en el Ateneo de Mahón, que el PTI había sido muy positivo para la Isla en algunos aspectos. También han renunciado a instalar chiringuitos en las playas vírgenes y su política de apaciguamiento lingüístico nos ha llevado al catalanismo más feroz que sufrimos últimamente. También son partidarios de mantener las políticas sociales que benefician a los inmigrantes ilegales y excluyen a los nacidos aquí. Los populares también han sido incapaces de eliminar una sola subvención al GOB y, cuando han gobernado, tampoco se han atrevido a eliminar o reducir la burocracia infernal que sufrimos.

En el fondo, en muchos aspectos, el PP y el PSOE son las dos caras de una misma moneda. Por eso decimos que la única alternativa real, la que realmente viene dispuesta a cambiar las cosas de verdad, es VOX. Por eso es tan necesario que VOX entre en las instituciones y que pueda ser clave para gobernar. Precisamente, por eso despierta el miedo entre los que ya les va bien que todo siga igual.

Menorca necesita reducir de forma generalizada la burocracia, eliminar trámites innecesarios y facilitar las cosas a los ciudadanos. Nuestra isla necesita unas infraestructuras suficientes, desterrar el catalanismo de los colegios, recuperar las ayudas para los residentes y no para quien nunca ha cotizado, también necesita apostar fuerte por el campo, completamente abandonado en estos momentos por los gobiernos de izquierdas. Resulta fundamental apoyar el turismo para que sea el motor que ayude, de forma transversal, al resto de sectores productivos, etc. Estos cambios, por desgracia, el PP es incapaz de llevarlos a cabo y a los hechos me remito. En consecuencia, el PP necesitará que VOX esté ahí para garantizar que se construya una nueva Menorca, distinta, más libre, más segura, con una administración menos intervencionista y unos gobernantes más celosos y orgullosos de sus tradiciones así como también de su idiosincrasia.

Menorca necesita un cambio y sólo lo puede llevar a cabo VOX. Estamos muy cerca de conseguir representación institucional en el Consell Insular de Menorca.