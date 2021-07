La «España de la sonrisas» que vende Pedro Sánchez se ha convertido en la nación de la UE con mayor riesgo de contagios. Desde el 31 de mayo, la OMS viene calificando a la variante india como cepa preocupante (VOC) por su elevada gravedad. Pues bien: el Gobierno socialcomunista ha tardado 35 días en admitir la gravedad de esa cepa y se ha negado a elevar la calificación de riesgo. 35 días en los que los sistemas de control no se han adaptado a la nueva situación, un periodo de tiempo en el que la variante se ha extendido de forma exponencial, pese a que el Gobierno sigue insistiendo en que su incidencia es muy menor (10,8%), algo que se da de bruces con los datos de los laboratorios, que constatan el rapidísimo incremento de casos y cifran su incidencia en el 30%. OKDIARIO informa hoy de que no se ha exigido cuarentena a los contactos estrechos de los contagiados, algo insólito que no tiene precedentes en otras naciones de la UE.

Cómo será la cosa que hasta el pasado lunes el Gobierno no consideraba a la variante india en la categoría de cepa preocupante, desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ese modo, se ha permitido durante más de un mes que los vacunados que hayan sido contacto estrecho de contagiados por la variante india no hayan tenido que cumplir cuarentena. O sea, que se han movido sin problemas. Sólo cuando la incidencia ha alcanzado niveles alarmantes, el Gobierno ha dado su brazo a torcer, aunque todavía sigue rebajando la magnitud real de la penetración de la variante que más preocupa en estos momentos a los científicos internacionales.

Sánchez lo ha vuelto a hacer: tras el fin del estado de alarma, se apresuró a poner fin a las mascarillas en el exterior y a minusvalorar el riesgo de una variante que está causando estragos. La quinta ola ya está aquí y Pedro Sánchez sigue repartiendo sonrisas