Que nadie se engañe. La reforma de las pensiones del Gobierno socialcomunista es un parche que no puede esconder la voluntad última del Ejecutivo de Pedro Sánchez de recortar las pensiones futuras. La sostenibilidad del sistema pasa indefectiblemente por un hachazo, un bocado de entre 7.000 y 14.000 millones de euros. Cuando el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo aquello de que los nacidos en la etapa del «baby boom» tendrían que cobrar un poco menos o trabajar un poco más no mentía, sino que decía la verdad. Lo que ocurre es que Sánchez, instalado en la propaganda de la «España de los sonrisas», no podía permitir que un miembro de su Gobierno arruinara su estrategia de marketing.

La realidad es que ese sistema de recorte de las pensiones está ya en fase de estudio en el departamento de Escrivá y generará un recorte sensible, a menos que los afectados decidan trabajar más años -y no cobrar durante ese periodo de actividad adicional-. Porque este Gobierno recortará el pago de pensiones en cualquiera de las opciones: o rebajando la cuantía mensual de la jubilación, o reduciendo el número total de meses en los que se cobre debido a que el afectado empiece a cobrar la pensión más tarde.

Escrivá dijo exactamente lo que recogía el propio borrador del texto de la reforma de las pensiones al que tuvo acceso OKDIARIO, pero Sánchez obligó al ministro a rectificar sus palabras. Ya se sabe que el presidente del Gobierno es incompatible con la verdad. El borrador de la reforma dejaba ya claro ese objetivo de forzar un alargamiento de la vida laboral. Y ese alargamiento implica que la pensión no se cobra durante los años en los que se sigue trabajando, lo que, evidentemente, es una rebaja de la cuantía total a percibir en concepto de prestaciones por jubilación. De modo que quédense con el Escrivá del primer día; el del segundo no era él: era Pedro Sánchez hablando por boca del ministro.