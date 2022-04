El hermano del abogado socialista que ha denunciado al alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el caso de las mascarillas se está forrando con el Gobierno de Pedro Sánchez, pues no en vano su empresa se ha llevado 541.821 euros en contratos públicos del Ministerio de Defensa y entidades públicas como Navantia, Enaire, Tragsa y Enusa. Antes de que Sánchez llegara a La Moncloa, la empresa del hermano del abogado que ahora, a instancias del PSOE, quiere buscarle las vueltas a Almeida no había contratado jamás con la Administración central. Antonio Pamos de la Hoz siempre ha presumido de votar al PSOE, «incluso en los momentos más grises de su historia reciente. Nunca he pedido a cambio más que una gestión digna del país, afín a los principios que defiende», confesó. Parece que la lealtad a las siglas ha sido reconocida por Pedro Sánchez y que, aunque no pidiera a nada cambio, ha sido premiado con la lotería de la mamandurria socialcomunista.

¿Y qué tendrá que ver que su hermano sea socialista con que el abogado Fernando Pamos de la Hoz haya decidido emprender acciones legales contra Almeida?, se preguntará algún lector despistado. Hombre, pues que el historial del letrado también está vinculado al PSOE, hasta el punto de encargarse de su defensa legal tras el famoso Tamayazo. No estamos ante la irrupción de un abogado con ganas de que se haga justicia, sino de un abogado con ganas de que la justicia le hinque el diente a Almeida. Y es que Fernando Pamos de la Hoz es muy selectivo a la hora de llevar a cabo sus denuncias. Se excita con los casos que puedan afectar al PP y, sin embargo, está por ver cuándo ha hecho lo propio con casos que puedan afectar al PSOE. Su hermano se ha forrado con Sánchez, él juega a favor de Sánchez y a estas alturas quien quiera chuparse el dedo aceptando que su denuncia contra Almeida es por puro altruismo está en su derecho de seguir chupándose el dedo hasta sacarle punta.