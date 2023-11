El copión Sánchez no tiene remedio: fusiló su tesis y ahora plagia a Puigdemont

Si no fuera descorazonador el rumbo que está tomando la democracia española hasta provocaría hilaridad que Pedro Sánchez -experto en plagiar tesis doctorales- haya tratado de engañar a Carles Puigdemont al copiar sin ningún tipo de rubor ideas y conceptos claves tomados de un discurso del líder de Junts para darle solemnidad al acuerdo firmado con ERC la semana pasada. Y es que conceptos como el «reconocimiento de la existencia de un conflicto», «el reconocimiento nacional de Cataluña», o la insistencia de «refrendar por la ciudadanía» están literalmente tomados del discurso que Puigdemont pronunció el 5 de septiembre de 2023 en Bruselas. El chusco recorta y pega socialista ha provocado indignación en Junts, cuya desconfianza hacia el presidente del Gobierno en funciones va en aumento. Y es que hay tener muy poca vergüenza para llevar las ideas de Puigdemont al acuerdo firmado con ERC. Muy poca vergüenza y muy poca clarividencia, porque era de cajón que Puigdemont se percatara de que sus palabras constituían el armazón fundamental del acuerdo con la formación separatista republicana.

En aquel discurso del 5 de septiembre, Puigdemont argumenta que antes hay que «identificar adecuadamente los elementos del conflicto» para negociar con el PSOE. «Por eso no sorprenderá a nadie que diga que hoy no existen las condiciones para llegar a ese gran acuerdo. Si hay interés en llegar, si hay voluntad real de encarar un acuerdo de esta naturaleza, estas condiciones deberían crearse, aunque de entrada sean forzadas por la necesidad y no por la convicción. La primera de las condiciones es identificar adecuadamente los elementos del conflicto. Aparentar que no existen o ignorarlos no permite, en ningún caso, resolver el conflicto», dijo Puigdemont. Si se analiza al detalle el contenido del pacto de los socialistas con ERC es fácil concluir que lo dicho por Puigdemont es la base de inspiración del acuerdo con los republicanos. Tendría guasa que, al final, Sánchez se quedara sin investidura por copiota.