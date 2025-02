Compromís sigue buscando votos en el fango de la DANA

Que la izquierda se ha lanzado a controlar las asociaciones de víctimas constituidas tras la DANA que arrasó Valencia es una evidencia. Es su forma natural de comportarse: politizar la tragedia y utilizar el sufrimiento de miles de familias en beneficio propio. El objetivo es claro: infiltrarse dentro de estas asociaciones y dirigirlas en contra del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Un ejemplo lo tenemos con la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre 2024 (Asociación de Víctimas de la Dana de octubre de 2024), que no oculta su propósito en su página web: «Queremos llevar a Carlos Mazón y a su Gobierno a los tribunales». ¿Y quién está detrás?, se preguntará el lector. Pues la izquierda, con Compromís en un papel protagonista.

La Asociación de Víctimas Dana 29 de octubre 2024 es una organización encabezada por Mariló Grandolí, quien en la actualidad desempeña labores de Comunicación en el Ayuntamiento de Catarroja. Uno de los municipios afectados por la DANA y que está gobernado por PSOE y Compromís. Antes, había sido asesora de Comunicación, también de Compromís, en la Diputación de Valencia (2019-2023). Y, previamente, Mariló Grandolí había estado ligada a la catalanista Fundación Escola Valenciana(Escuela Valenciana), entre 2016 y 2019, entidad que recibió entre los años 2016 a 2021 en torno a los 990.000 euros del Gobierno del socialista Ximo Puig. En 2023, tras las elecciones autonómicas, el Ejecutivo de Ximo Puig, ya de salida y en funciones, concedió desde la Conselleria de Educación, entonces dirigida por Raquel Tamarit, también de Compromís, otros 100.000 euros Escola Valenciana.

La izquierda valenciana no va a dejar pasar la oportunidad de tratar de rentabilizar políticamente la tragedia, aunque haya quedado claro que el papel de la Confederación del Júcar y de la AEMET (controladas por el Gobierno de Pedro Sánchez) fue, por decirlo de manera suave, algo más que discutible. Los audios desvelados por OKDIARIO han desnudado las mentiras del Gobierno, pero la izquierda no se va a dar por vencida. Su objetivo no es que se esclarezca la verdad, sino acabar con Carlos Mazón.