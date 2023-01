Las chapuzas de este Gobierno superan a las de Pepe Gotera y Otilio

La gestión del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez deja en pañales las chapuzas a domicilio de aquella serie de historietas de Francisco Ibáñez que llevaba por título Pepe Gotera y Otilio. Con la diferencia de que la actuación de estos provocaban carcajadas y la actuación del Ejecutivo provoca sonrojo y vergüenza ajena. Resulta que la Guardia Civil licitó la adquisición de 380 coches eléctricos para sustituir el viejo parque móvil de los vehículos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana, pero, una vez llegados, permanecen varados porque no hay puntos de recarga. O sea, que no hay donde enchufar los coches.

La previsión de los ministerios del Interior y Transición Ecológica era que estos cargadores eléctricos para los nuevos coches se instalasen durante 2022, en concreto en el 50% de los acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional. En concreto, el plan consistía en instalar «903 PDR monofásicos con tipo de carga en modo semirrápida de 7,4 kw», otros «158 PDR trifásicos con tipo de carga en modo 3 semirrápida de 11-22-44 kw» y «8 PDR con modo de carga rápida de 50-100 kw». En total 1.064 puntos instalados en varias comunidades y localidades que costarían en una primera fase 4.921.426,95 euros. El siguiente año, en 2023, se instalarían otros 1.136 puntos de recarga con un presupuesto estimado de 4.758.173,95 euros.

Y ¿qué ocurrió?, se preguntará el lector. Pues que como estamos ante un Gobierno de incapaces los fondos de la Unión Europea no fueron gestionados a tiempo y no llegaron para que la Guardia Civil pudiera licitar esa contratación. No ha sido hasta el mes pasado cuando ha resultado adjudicataria la empresa Orange, pero hasta septiembre de 2023 no estarán instalados todos los puntos de recarga. De modo que 380 coches eléctricos no estarán operativos por falta material de enchufes. Para cargar las baterías de los vehículos, se entiende, porque de los otros -los enchufes a dedo en la Administración- van sobrados. Lo dicho: Pepe Gotera y Otilio, los de las chapuzas a domicilio, eran un prodigio de eficacia comparados con este Gobierno.