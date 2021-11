El caso de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, traspasa fronteras y llega al Parlamento europeo, que ha admitido un escrito de la diputada del PP valenciano Elena Bastida en el que denunciaba que menores de edad bajo tutela del Gobierno valenciano habían sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida. Uno de esos casos, como viene informando OKDIARIO desde hace meses, era especialmente sangrante, porque el abusador de una de las víctimas se trataba del que fuera marido de Mónica Oltra. ¿Qué hizo la Generalitat? Pues básicamente mirar para otro lado y acusar a la menor de no estar en plenitud de sus facultades mentales. Es decir, tratar de esconder el asunto. Oltra siempre ha negado que interviniera para ocultar el escándalo, pero los hechos la dejan en una posición complicada porque la justicia ya ha dejado meridianamente claro que la Generalitat dejó en una situación de indefensión a la menor.

Que investigue el Parlamento europeo supone un salto cualitativo evidente, porque en España la izquierda socialcomunista ha pasado de puntillas por encima de un asunto que es de una gravedad enorme. El caso entra en el ámbito de competencias comunitarias y no en vano ya está en manos de la Coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño, que ha solicitado información a la Generalitat valenciana. De modo que será el Gobierno de Ximo Puig el que tenga que dar explicaciones. Desde luego tendrá que ser mucho más explícito que hasta ahora, porque la Generalitat ha tratado desde el principio de tapar el caso para que no adquiriera relevancia política. Y lo peor, en todo caso, no fue eso, sino que lejos de colaborar con la justicia para esclarecer el caso hasta sus últimos detalles, lo que hizo fue dejar sin amparo a la menor, inventándose que su carácter era propenso a las fantasías. Toda una estrategia de ocultación de lo más miserable.