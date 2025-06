El ‘caso David Sánchez’ es el ‘caso Pedro Sánchez’

No será porque OKDIARIO no lo ha repetido hasta la saciedad: quien manejó la batuta de David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno, fue el mismísimo Pedro Sánchez desde el principio -cuando fue contratado irregularmente por la Diputación socialista de Badajoz- hasta el final, cuando Moncloa diseñó la estrategia consistente en que el también imputado Miguel Ángel Gallardo, el jefe de David en la Diputación, para entendernos, se aforara en el Parlamento extremeño para dilatar los plazos y ser juzgado por un tribunal más ‘maleable’.

La instructora del caso David Sánchez, Beatriz Biedma, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la exposición razonada con los indicios para sentar en el banquillo por tráfico de influencias y prevaricación al hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz y vuelve a apuntar al propio presidente del Gobierno.

«Habiéndose afirmado por los directores de los conservatorios», en sus declaraciones, «que era de conocimiento generalizado que el puesto estaba destinado al hermanísimo – alias referido a su relación de parentesco con Pedro Sánchez Pérez-Castejón- no es verosímil que dicho hecho no fuera conocido por el presidente de la Diputación, directores y diputados de Cultura y resto de investigados, pues aunque el señor Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno cuando se creó el puesto, sí que había sido secretario general del Partido Socialista Español entre el 2014 y el 2016 y volvió a serlo en mayo de 2017, siendo nombrado presidente del Gobierno en junio de 2018».

Una relación causa-efecto de libro que la magistrada maneja argumentando que lo anterior se deriva de la «pura lógica, pues si David Sánchez, en el momento de la creación y adjudicación del puesto, no conocía a nadie en Badajoz, o por lo menos, no hay indicios de ello, lo que si consta, por ser hecho público y notorio, es que su hermano había sido secretario general del PSOE, y volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto y, como tal, había visitado en diversas ocasiones Badajoz y la provincia, y por razón de dicho cargo y de dicha pertenencia al partido político, él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto». Verde y con asas.