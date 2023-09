La canción de María

Parodiando a Ricky Martin, un pasito p’alante, Pablito, un pasito p’atrás. Los fichajes de Sergi Darder y Larín, gustos personales al margen, parecían avalar el interés del Mallorca en mejorar la plantilla y aspirar al menos a una permanencia holgada. El regreso de Nastasic después de haberlo descartado es una bajada de pantalones en toda regla que no se justifica ni con la lesión de Raillo.

No se trata de que el serbio sea mejor o peor futbolista, en cualquier caso indeseado ayer y reclutado hoy. El caso es que Javier Aguirre quería un central zurdo para competir con Copete, se gastaron, no invirtieron, tres millones y medio en Van der Heyden que al técnico no le gusta y ahora se encuentra con tres zagueros del mismo lado, la izquierda, y ni un solo diestro porque lo de Gio, con perdón, es pura improvisación que no admite continuidad por más de una jornada sin remedio. Que la flauta suene una vez no implica que no desafine en otras.

La baja del capitán ha pillado al director de fútbol mirando al tendido y al presupuesto para refuerzos agotado. Ni una cosa ni la otra atenúan la gravedad del despropósito. Una operación al límite del cierre del mercado que denota una notoria falta de cintura en los despachos más propia de funcionarios a horario fijo que de departamentos dinámicos y preparados ante contingencias que, en el fútbol, no son inusuales.

Pero tranquilos. Ha entrado un accionista antigua estrella rutilante de la NBA y estrenamos un vídeo marcador de primerísima marca y modelo. Seguro que con con ambos se ganan partidos, pero hasta en Miami fichan a Messi.