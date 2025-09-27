«Cacahuetes para los monos de la derecha»

En el programa mañanero de TVE que presenta Javier Ruiz y produce La Cometa, cuyos dueños son al mismo tiempo proveedores demoscópicos del Partido Popular (Sigma2), la muchacha que más insultos prodiga en el conjunto de las televisiones hispanas dijo «estar harta de dar cacahuetes a monos de la derecha».

Hasta ahí ningún sobresalto porque, con sólo mirar a la susodicha a la cara y oír sus argumentos, puede colegirse que amén de llamar «fascista» a todo lo que se mueve, donde no hay mata no hay patata. Lo sorprendente, insisto una semana más, es que los que se dan por aludidos (PP) no pestañeen; es más, siguen pagando las facturas que el grupo al que pertenece La Cometa (¡grande Iracheta!, ¡inconmensurable Rosa Díaz!). Y, por si fuera poco el jurdó proveniente de Génova 13, el cazo también lo llena la pareja citada en la Telemadrid de Ayuso y aspiran con vehemencia a hacerlo en la valenciana de Mazón y la aragonesa del gran Azcón. ¡Con un par!

Escribí en anteriores posts que Rosa Díaz tiene acreditados muy profundos ancestros en el PP: madre secretaria de Rajoy; marido, Jaime García Legaz, secretario general de la aznarista FAES y secretario de Estado con Aznar y Rajoy. Y parece interesarle más cobrar que el que insulten a sus cercanos. E Iracheta, con familia y él mismo de UPN, que viene a ser un PP con fueros. ¡Oye, tan felices!

No tanto están a cuadros dirigentes del PP con la situación que observan con preocupación que, a pesar del desastre gubernamental y sanchista, la cosa se les va de las manos. Ninguna formación que aspira a gobernar y tiene serios problemas para rebañar votos en la actual situación resiste que desde la radiotelevisión pública se «nos machaque todos los días a todas horas y en todos los programas».

Resulta sorprendente el tancredismo que se practica desde los despachos de las plantas altas de Génova 13, excepción hecha del secretario general que, como en sus años mozos militó en la izquierda, sabe cómo evitar que le coman la tostada.

Lo ha explicado muy bien esta semana el gallego Luis Ventoso en una columna donde desenmascara lo que ocurre en Prado del… Rey. ¿Se puede explicar a partir de hechos como éste la razón por la que la izquierda en España cuenta con una superioridad numérica apabullante? La respuesta es sí por incapacidad técnica, por incomparecencia, por complejo, por acojone…

La izquierda leninista pensante lleva tal ventaja a la derecha diletante que la primera ya está pensando cómo recibir los primeros cien días de un Feijóo en La Moncloa, suponiendo que este supuesto se produzca.

Es decir, lo de siempre. Poco nuevo bajo el sol.