El Gobierno socialcomunista se jacta de que sólo hay 3.182.687 parados registrados en las oficinas del SEPE, después de que en noviembre la cifra de desempleados se haya reducido en 74.381 personas, pero oculta que esa estadística excluye innumerables categorías en las que se encuentra gente que no trabaja. En total, 755. 817 personas en edad laboral que no computan como paradas, pero que no engordan la cifra de desempleados. Bucear por las estadísticas del Ministerio de Trabajo es una aventura no exenta de sorpresas, porque nos encontraremos con epígrafes como «Otros no ocupados» (229.583), «Con disposición limitada» (294.223), «En Ertes» (125.632) y «Autónomos en cese de actividad» (106.180). Todos ellos están sin trabajar, pero no engloban las estadísticas de parados. Y es que si sumamos esas 755.817 personas que están para el Gobierno en una especie de limbo al número oficial de parados registrados, la cifra real de desempleados asciende a 3.938.504.

La pregunta es cómo es posible que en noviembre se hayan realizado casi un millón y medio de contratos y el paro sólo haya bajado en 74.381 personas. Y la respuesta es sencilla: porque 1.201.979 fueron contratos temporales, mucho de ellos de corta duración. La temporalidad -los «contratos basura» a los que se refería la izquierda cuando gobernaba el PP de Rajoy- son la constante, pero UGT y Comisiones Obreras pasan por alto este pequeño detalle que hace sólo unos años era su principal argumento para criticar la reforma laboral del Partido Popular.

Otro aspecto que merece un análisis, más allá del optimismo del Gobierno, es el del número de afiliados a la Seguridad Social, que en noviembre se situó en 19.771.613 personas. Es cierto que supone el nivel de afiliación más alto registrado y supera en 291.799 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19, pero no es menos cierto que una mayoría de los nuevos cotizantes se debe al empleo público de las distintas Administraciones. En suma, la brocha Sánchez maquilla de forma casi mágica el problema del paro en España. En eso, son maestros.