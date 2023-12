La batalla contra los ‘Països Catalans’

Un buen amigo, al que no citaré para no meterle en problemas, defiende una tesis que, de tan evidente que es, asombra que no se haya llevado a cabo. De la misma manera que la Generalitat de Cataluña se gasta dinero en otras comunidades autónomas, como Baleares o Valencia, en promover el pancatalanismo, y lo hace vía boletín oficial del Gobierno autonómico y con todas las garantías legales, ¿por qué los gobiernos regionales en manos de PP y VOX no apoyan iniciativas en Cataluña para defender los valores constitucionales y la importancia de la unidad de nuestra nación? ¿Qué impide mañana mismo a estos dos presidentes dedicarse en serio a promover todo tipo de iniciativas de este tipo y a apoyar a la resistencia al separatismo?

Ténganlo claro: el auge del separatismo en Valencia o Baleares no ha sido una casualidad. Formaba parte del programa 2000 de Jordi Pujol el promover los Països Catalans y la Generalitat lleva décadas financiando a las entidades que defienden el pancatalanismo en estas dos comunidades autónomas. Y deseo que PP y VOX, juntos o por separado, desarrollen ya un programa de actuación claro para ayudar a vencer a la hidra secesionista allá donde tiene su guarida: Cataluña. Lo de retirar en Valencia unas suscripciones a revistas pancatalanistas no es más que un brindis al sol. Junts y ERC aumentarán las subvenciones a estas publicaciones desde las instituciones que controlan y aún conseguirán más dinero. La batalla hay que darla también en Barcelona, no sólo en Valencia y Palma.

El pancatalanismo ha intentado colonizar Baleares y Valencia para que Barcelona expanda su espacio vital y PP y VOX han sufrido en los últimos años las consecuencias de unas políticas muy agresivas en este campo por parte de Francina Armengol y Ximo Puig. Los partidos aliados de los socialistas en estas dos comunidades autónomas eran tan secesionistas como ERC o Junts, y no han tenido ningún empacho en intentar acabar con cualquier vestigio de españolidad en estas tierras. De ahí la importancia de que no puedan volver a gobernarlas. Y la mejor manera es que el frente de Cataluña, que los separatistas creen que lo tienen controlado tras la domesticación del PSC y la colaboración total del eje Yolanda Díaz/Ada Colau, se reabra con fuerza.

Si Junts y ERC tienen problemas para mantener su hegemonía social y cultural en Cataluña no podrán hacer como hasta ahora, que no tienen empacho en destinar los recursos necesarios para potenciar los Països Catalans y en alimentar a su poderosa maquinaria propagandística para intentar desgastar a PP y VOX. Alguna vez tendremos que tomarnos en serio lo de plantar cara con medios al separatismo para ganar la batalla cultural. Pero hay que hacerlo con menos declaraciones altisonantes y menos declaraciones de principios y más recursos. Napoleón dijo que para hacer la guerra bastan tres cosas: dinero, dinero y dinero. ¿Queremos plantar cara o permitiremos que el separatismo siga avanzando? Y no vale la excusa de «no podemos, porque es Pedro Sánchez el que está en la Moncloa». Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès han financiado, por acción u omisión, al pancatalanismo en Valencia y Baleares durante décadas. Si ellos pueden, PP y VOX también pueden contribuir a que comencemos a ganar una guerra que vamos perdiendo por goleada.