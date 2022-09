Así se cisca el Gobierno en su propia ley de ahorro energético

Quien hace la ley, hace la trampa: las puertas del complejo presidencial de La Moncloa están en abiertas de par en par, pese a que el Gobierno socialcomunista ha obligado a los comercios a instalar un sistema de cierre de puertas automático para evitar el escape del aire acondicionado del interior de las tiendas hacia el exterior, una medida que ha tenido un grave impacto económico entre los comerciantes y hosteleros, obligados a hacer un gasto añadido, pero que Pedro Sánchez se salta alegremente, como si la norma no fuera con él.

OKDIARIO ha podido comprobar que tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y cuando hacía más de una hora que todos los periodistas estaban en el interior, las puertas que dan acceso a la sala de prensa del edificio del Portavoz estaban completamente abiertas y fijadas en modo apertura. O sea, no era un descuido, sino que simplemente no cumplían con su propia norma. Asimismo, todas las luces estaban encendidas, pese a que había suficiente luz natural. Lo de predicar con el ejemplo no va con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que cruje a los establecimientos mientras en su propia casa hace lo que le viene en gana. Una cosa es que la medida adoptada por el Gobierno -el cierre de puertas automático para mantener la temperatura interior- sea a todas luces injusta y otra bien distinta es que el Ejecutivo pueda hacer de su capa un sayo.

¿Con qué argumentos se les puede pedir a los comerciantes que hagan un importante gasto para ahorrar energía mientras quien hace la ley se la salta a la torera? Y, ya puestos, ¿quién vigila que Moncloa cumpla la norma? Estamos ante un descomunal agravio. La prueba del nueve de que lo de la ejemplaridad no van con ellos. Cómo se nota que la factura de La Moncloa corre a cargo del contribuyente.