El año que viene que inviten a Hamás: todo irá sobre ruedas

Otra vez más, la Vuelta a España ha sido boicoteada por manifestantes propalestinos, que siguen campando a sus anchas por la postura del Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska de ordenar a las fuerzas del orden que sean extremadamente cautas a la hora de disolver las protestas de los radicales.

Cuesta creer que Policía y Guardia civil no puedan contener las protestas contra el equipo israelí que, en una demostración de dignidad, se niega a abandonar la prueba. Todo es bochornoso, tercermundista, pero si tenemos en cuenta que la izquierda se ha puesto del lado de los boicoteadores se entienden todo.

La etapa 16 de la Vuelta a España 2025 ha vuelto a quedar totalmente manchada. Los radicales propalestinos más violentos han logrado su objetivo, otra vez, como ya hicieran en Bilbao, y han completado su gran boicot a los ciclistas.

En la localidad gallega de Mos, un grupo de radicales se echó a la carretera en plena línea de meta para impedir que los corredores pudieran llegar. De esta manera, la organización tuvo que tomar una nueva decisión inédita por segunda vez en esta Vuelta. La etapa volvieron a ganarla los radicales

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», publicó la organización de la Vuelta a España. Los corredores tuvieron que finalizar la etapa a ocho kilómetros.

Otro bochorno más que ensucia el deporte español por culpa de un grupo de radicales, que talaron un árbol en mitad de la carretera a la altura de Morgadáns para impedir que los ciclistas de la Vuelta a España pudieran pasar. Otra vergüenza más que empaña otra etapa como ya ocurrió en Bilbao. Entre la pusilanimidad de los organizadores -vaya papelón el suyo- y la indolencia del Ministerio de Interior, que ha renunciado a garantizar la seguridad de la prueba, el resultado es que España está ofreciendo una imagen indecorosa. El año que viene, que los organizadores inviten al equipo de Hamás. No habrá problemas