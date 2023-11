La amnistía excluye los delitos de odio, salvo gritar «¡perras españolas, os vamos a matar!»

Aunque la Ley de Amnistía redactada por el PSOE reproduce el artículo 22.4 del Código Penal que castiga los delitos de odio y excluye la medida de gracia a quienes hubieran cometido este tipo de actos penales durante los años del golpe independentista, la redacción de la norma está hecha de tal forma que los CDR que fueron condenados por delitos de odio por haber agredido a sus víctimas por razones de «ideología» o de «nación de pertenencia» se irán de rositas. La amnistía excluye delitos con motivación «racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad».

Son delitos todos ellos contemplados en el artículo 22.4 del Código Penal, pero faltan dos. La agudeza de lector sabrá concretar cuáles no aparecen en la Ley de Amnistía. En efecto, los que afectan directamente a los CDR. En múltiples ocasiones estos activistas han atacado física y verbalmente a ciudadanos que viven en Cataluña con gritos apelando a su condición de persona que se siente española o que defiende una ideología constitucionalista y no independentista. Un ejemplo: en junio de 2016 los activistas atacaron a varios presentes en una carpa desmontable con banderas de España. Irrumpieron gritando «putas españolas, fuera de aquí, os vamos a matar, putos españoles de mierda, perras españolas, iros a vuestro país, hijos de puta» e inutilizaron la carpa lanzando patadas a mesas, sillas y a otros materiales que allí había. Además, agredieron a tres personas, a las que provocaron heridas que tardaron en curarse siete días, y se robó el bolso de una de las víctimas. Si en lugar de ¡putas españolas! hubieran gritado ¡putas gitanas! la Ley de Amnistía no sería de aplicación. Pero gritaron ¡putas españolas! y eso, para Sánchez, merece el olvido y el perdón.