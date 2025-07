Empiezan las ‘finales’ para Feijóo

Lo fundamental del XXI Congreso del Partido Popular ya está visto y leído. El proyecto de cambio de Alberto Núñez Feijóo ya ha sido descrito por el propio jefe del PP: centralidad, moderación y recuperación de España como nación y como territorio donde impere el Estado de Derecho. Para ello, falta una pequeña advertencia: ganar ampliamente en las urnas sin depender ni de unos ni de otros.

El otro aspecto, los argumentos ad hominem, eso que tanto gusta en cualquier cónclave general de los grandes partidos, también ha sido ya desvelado. El nuevo jefe del aparato genovés es Miguel Tellado, el hombre de la máxima confianza del comandante en jefe. Luego, aparece en todo su esplendor esa mujer leonesa, Ester Muñoz , aupada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muñoz será el látigo parlamentario, misión para la que viene demostrando que está extraordinariamente dotada. El resto de los cambios en el organigrama popular tienen menos entidad, en principio, porque en política nunca se sabe.

El fraternal recibimiento por parte del sanchismo y la izquierda en general vienen a confirmar que los nombramientos de Tellado y Muñoz han sido acertados. Una izquierda mediática que nunca ha respondido más que a quienes les pagan. Son irredentos e irreductibles, si bien éste es un país libre donde se puede hacer incluso el ridículo. La palabra clave es centralidad.

La marcha de Cuca Gamarra de la Secretaría General del PP está muy lejos de responder a los vómitos de sus adversarios políticos. Cuca ha sido una persona vital en los difíciles años recientes vividos por el centro-derecha español. Una dirigente de partido, sin aditamentos, serena y sin complejos que ha cubierto con éxito un periodo de transición en el PP. Tengo para mí que la marcha de la secretaria general será el inicio de una nueva etapa para la riojana, posiblemente de poder.

Finalmente, para aquellos que van por la vida con orejeras: sin el PP no hay alternativa de poder posible en España. Guste o no. Y esto no es una opinión; simplemente una evidencia descriptible.

Punto.