Las 40.000 plazas del «inútil» Escrivá

«Escrivá es un perfecto inútil con ínfulas de estadista», comenta al columnista una persona que trabajó con él en el BBVA antes de resultar repescado por otro inútil político apellidado Rajoy.

Resulta que cuando todos los organismos serios e independientes señalan que en España sobran como mínimo millón y medio de funcionarios, hete aquí que el ministro más pícnico anuncia la creación de 40.000 plazas más, entre la irrisión de estamentos como el sindicato mayoritario entre los empleados públicos.

Le han endiñado la responsabilidad de la Digitalización de España y resulta que no las ha visto más gordas. España acaba de ser sancionada por la Unión Europea con la retención de 180 millones que debería transferir a nuestro país. Los ha retenido porque no ha cumplido con el Plan de Digitalización de las Pymes. Seguirá incumpliendo todos los plazos porque desconocen todo de todo en ese negocio; ha colocado como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a su antigua jefa de Gabinete, para quien el concepto «algoritmo» podría sonarle a un programa para tostar caracoles. Desde la llegada de Escrivá, en esa Secretaría de Estado todo es un carajal colosal. Altos funcionarios tratando de llevarse la mejor tajada (con el menor trabajo posible) mientras su responsable no sabe por dónde sopla el cierzo.

A Carme Artigas, a la que espera un futuro muy prometedor en grandes multinacionales, incluso, en instancias internacionales, se la echa mucho de menos por esos lares. «Al menos era una mujer superprepada, gran conocedora de los grandes retos digitales y de la inteligencia artificial… Su sucesora no le llega a la suela de los tacones», subraya un alto responsable de dicha Secretaría de Estado.

Sánchez puede hacer que Escrivá consiga su gran ambición: ser gobernador del Banco de España, pero para ello necesita el consenso del PP, donde ya le han tomado la medida al ministro inexistente y no parecen muy dispuestos a repetir el error Rajoy cuando le colocó al frente de la AIRef.