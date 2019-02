Sánchez es ya un peligro histórico

Sánchez se ha convertido en un peligro histórico sin precedentes en la historia de España. Tendríamos que irnos hasta el S. XIX para ver algo parecido como traición contra la patria española y todo lo que representamos los españoles. Él se cree un resistente rodeado de tirillas en La Moncloa que le dicen al gobernante universal que está haciendo algo que los demás no se atreven a hacer. Naturalmente que no han hecho, porque nadie pudo negociar y sospechar que se iba a negociar con unos barreneros que quieren destruir la unidad de España y que, evidentemente, por otra parte, intentas no es sólo solventar sus diferencias con España, sino terminar con el propio Estado español.

En estas condiciones, cualquier iniciativa es buena, como la que han determinado los partidos de la derecha española, Ciudadanos, PP y el emergente VOX, convocando una gran manifestación el domingo en Madrid. Plantear esta protesta no es una aventura, es una idea absolutamente importante e imprescindible porque los españoles no nos podemos quedar de brazos cruzados.