Tu setup se te ha quedado pequeño, y lo sabes. Por eso estás buscando un monitor que sea rápido de verdad, que luzca bien y que te haga disfrutar más de cada partida. Y por eso debes fichar el Monitor gaming LG OLED UltraGear 45GX90SA-B, que tiene un panel OLED curvo de 45 pulgadas, 240 Hz, 0,03 ms de respuesta y hasta Smart TV con webOS. ¡Y encima está rebajadísimo!

Es una solución pensada especialmente para gamers, aunque su versatilidad la hace atractiva para cualquiera, realmente. Además, si usas nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10, te llevas un 10% de descuento extra, así que te queda por unos 809 €. Te va a dejar con la boca abierta.

¿Por qué lo recomendamos?

Su panel OLED curvo ultrapanorámico de 45″ ofrece negros puros, un brillo sobresaliente y unos contrastes dignos de las mejores TV.

Combina 240 Hz y 0,03 ms de tiempo de respuesta, lo que significa que va genial para juegos exigentes y rápidos.

También funciona como smart TV con webOS 24, así que puedes ver lo que quieras streaming o incluso jugar en la nube sin PC ni consola.

Cuenta con puertos USB-C con 65 W de carga, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, y trae todos los cables incluidos.

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Monitor gaming LG OLED UltraGear 45GX90SA-B



Lo que mejor define al Monitor gaming LG OLED UltraGear 45GX90SA-B es lo bien que se ve y lo rápido que responde. Su panel curvo 800R en formato 21:9 te envuelve de verdad y tiene hasta 1300 nits, lo que implica contrastes mucho más fuertes que, combinados con sus 240 Hz de refresco y sus 0,03 ms de latencia, hacen que sea una pantalla perfecta para jugar. No vas a encontrar otra pantalla curva que es vea tan bien, responda tan bien y sea tan rápida, y menos por ese precio. De hecho, hasta trae funciones competitivas como los estabilizadores de negros, el punto de mira integrado o el contador de FPS. Si eres un buen jugón, son funciones que agradeces.

Pero no solo sirve para jugar. Como tiene el SO webOS 24, puedes abrir tus plataformas de streaming o jugar en la nube sin encender el PC, todo con mando a distancia. Además, la IA de LG mejora la imagen y el sonido. Eso sí, es grande. Mide 992,7 mm de ancho, así que necesitarás un buen escritorio. Pero créenos, sea cual sea el uso que quieras darle, te va a sorprender.

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¿Tiene buenas reseñas?

Basta echar un vistazo a sus valoraciones dentro y fuera de LG para darse cuenta de que este monitor curvo tiene enamorados a sus usuarios. Creadores de contenido, jugadores y usuarios promedio ensalzan sobre todo su calidad de imagen y su respuesta. Echa un vistazo:

«Es un pantalla hermosa, enorme y cómoda, la curvatura hace que se vea imponente hace que mis ojos se adapten correctamente y da una immersion, el brillo en HDR es fabuloso.»

«Como editor profesional, este monitor hace que editar sea mucho mejor y más agradable. Los colores de este monitor facilitan el trabajo y el flujo de trabajo es mucho más fluido.»

«Con tan sólo unos días que lo tengo en mi poder se ha convertido en el mejor monitor con el que he jugado. Viene con todo lo necesario para poder conectarlo a una consola o a un pc. Fácil instalación.»

Además de la rebaja que ya tiene, recuerda que con nuestro cupón LGOKDIARIO10 tienes un 10% extra en tu compra. Por otra parte, la tienda de LG ofrece envío gratis, financiación al 0% de interés y 2 años de garantía que cubren las piezas internas, incluido el panel OLED.

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