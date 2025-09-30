Este Mini PC cabe en la palma de la mano y tiene un rendimiento excepcional por solo 121€ (antes 380€)

Tu smart TV ofrece muchas opciones, pero en realidad está bastante en cuanto a opciones multimedia. Si quieres tener un auténtico centro de entretenimiento en tu salón, necesitas algo como el Mini PC SOYO M4. Un ordenador que cabe en la palma de la mano, es capaz de reproducir cualquier contenido, incluso jugar a todo tipo de videojuegos, y que ahora tienes rebajado con un descuentazo de 260€ en AliExpress.

Es un ordenador pequeñísimo, equipado con un procesador Intel, 16 GB de RAM y disco duro SSD de 512 GB, incluso con Windows 11 Profesional. Viene listo para conectar y usar y es ideal si quieres tener muchas más opciones de entretenimiento en tu televisor sin comprar un equipo grande, sin líos de cables ni de configuraciones.

Por qué lo recomendamos

La combinación de procesador, RAM y SSD hace que lo cargue todo al momento y se mueva con muchísima fluidez.

Tiene conectividad Wi-Fi total, incluso Bluetooth para los accesorios que quieras.

Pesa tan solo 200 gramos y ocupa tan solo 8,7 x 3,7 x 3,8 cm. Cabe en cualquier sitio.

Es potente, pero no hace ruido. No notarás que está ahí incluso funcionando a pleno rendimiento.

El factor de forma del Mini PC SOYO M4 es lo mejor que tiene, con diferencia. Cabe en la palma de la mano y, en su interior, tiene todos los componentes que necesitas para hacer de él un buen centro multimedia o de juegos, no muy exigentes. Admite salida hasta 4K por HDMI, tiene todo tipo de puertos USB, LAN, HDMI, DisplayPort y hasta USB-C, además de Wi-Fi y Bluetooth. Se puede conectar a cualquier aparato o red de forma inalámbrica o por cable, y además no hace ruido cuando está funcionando.

También incluye Windows 11 Pro para que no tengas que complicarte instalando sistemas operativos, y lo mueve con total soltura. Si quieres una experiencia multimedia mucho más completa que la de una smart TV, o la de un Amazon Fire, es la opción perfecta.

Esto opinan quienes lo tienen

La sorpresa es general entre las reseñas de usuarios de este mini PC, ya que ofrece un rendimiento mucho mayor de lo que parece a simple vista. Puedes leer algunas valoraciones a continuación:

«Subestimé a esta pequeña maravilla; su rendimiento es absolutamente digno de un uso diario.»

«El procesador N150 es sorprendentemente eficiente para un factor de forma tan compacto y realiza su trabajo de manera excepcional. «

«Supera con creces la relación calidad-precio. Por un precio insignificante, puedes llevarte a casa un PC muy compacto porque es verdaderamente MINI, rápido y funcional.»

Comprar en AliExpress por ( 380,64 € ) 121,20 €

Con descuentazo y con una entrega en un plazo de hasta 7 díass. Si quieres montar un pequeño centro multimedia en casa, aprovecha.

