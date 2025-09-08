Este enchufe multiusos emergente es ideal para aprovechar espacio en casa, y ahora cuesta 43 € (antes 75 €)

Tu habitación está llena de cables, tu escritorio es un caos, tu cocina se ve fea con todo lo que has enchufado… Los cables son necesarios, pero también de lo más engorrosos. Pero, si tienes un buen sistema de enchufes, pueden dejar de ser un problema. Si quieres una solución más elegante para esto, no hay nada como el Enchufe multiusos Electraline 62571, que se puede esconder y desplegar con solo un toque, se instala en segundos y además incluye varias tomas de diferente tipo.

Lo tienes ahora mismo rebajado de casi 75 € a menos de 44 €, y es tan elegante como práctico. Su instalación es tan sencilla como acoplarlo en el hueco de una mesa, escritorio o encimera, y te facilita 3 tomas de enchufe tradicionales junto con dos puertos USB. Todo ello, en un bloque cilíndrico y metálico, junto con una luz LED, que se esconde o sale según lo que necesites. Es perfecto para hogares, oficinas y hasta escuelas.

Por qué te lo recomendamos

Incluye 3 tomas de corriente tradicionales y dos puertos USB: uno USB-A y otro USB-C.

Es compatible con carga rápida de hasta 15,5 W para teléfonos móviles y tablets.

Su diseño retráctil y empotrable es perfecto para esconderlo cuando no lo usas.

Incluye una luz LED ideal para la mesita de noche.

Comprar en Amazon por ( 65,46 € ) 43,81 €

Enchufe multiusos Electraline 62571

Si por algo recomendamos el Enchufe multiusos Electraline 62571 frente a otras opciones como los ladrones de siempre es por su diseño. Se puede integrar perfectamente en una mesita, un escritorio o una encimera. Cuando no lo usas, permanece oculto, y eso es ideal para que no se ensucie, para ahorrar espacio en zonas más pequeñas y para no tener problemas con líos y enredos de cables. Además, como se pliega y despliega con solo presionarlo, es muy cómodo de usar, y bastante rápido.

Está pensado para cualquier espacio, incluyendo oficinas y aulas. De hecho, tiene sistemas de bloqueo infantil y protección contra picos de tensión, e incluye un cable de más de dos metros para que lo conectes fácilmente a cualquier toma cercana. Si quieres organizar mejor tu espacio de trabajo, o cualquier zona donde haya aparatos, es un indispensable.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Es un producto con muy buena valoración en Amazon (4,4 sobre 5 con casi 1.900 reseñas). La mayoría de usuarios coincide en que es muy bueno tanto estética como prácticamente, y una solución ideal para colocar enchufes donde sea. Puedes leer varias reseñas a continuación:

«Muy bueno. Estéticamente queda muy bien en la encimera. Funcionalmente todo bien»

«Tiene un bonito diseño para colocar a la vista en cualquier lugar. Todo funciona sin problemas, incluido el LED.»

«El ladrón con USB y luz está muy bien preparado y diseñado pero le podían haber puesto más luz ya que se queda escasa para usarla de lampara de mesillas.»

Comprar en Amazon por ( 65,46 € ) 43,81 €

Aprovecha mejor el espacio, es elegante, de buenos materiales, y da mucha comodidad. Si lo compras ya, además de llevártelo más barato, lo tienes en tu casa en un plazo de 24 horas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping