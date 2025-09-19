Con este anillo inteligente te puedes olvidar de los relojes smart para siempre: ¡y está rebajado a menos de 15€!

Hasta ahora, cuando buscábamos dispositivos para monitorizar nuestra salud siempre pensábamos en relojes inteligentes, pero eso ha cambiado. Propuestas como el Anillo inteligente Ola Esports Smart Ring ofrecen lo mismo que muchos de estos relojes, pero con un diseño tan discreto y cómodo como un anillo. Este modelo, además, despunta porque tiene 20 modos deportivos, monitoriza tu salud, tiene una autonomía envidiable, ¡y cuesta poco más de 14 € en AliExpress!

Ofrece mucho más que cualquier pulsera smart barata, pero con un diseño mucho más avanzado y cómodo. Además, es resistente al agua y registra tus datos en tiempo real incluso cuando haces ejercicio intenso. Si te preocupa tu salud, quieres mejorar tu línea o incluso controlar tu sueño, no te va a decepcionar.

Por qué lo recomendamos

Monitoriza tu frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y calidad de sueño sin que notes que lo llevas puesto.

Tiene 20 modos deportivos para hacer seguimiento de tus rutinas de ejercicio.

Es impermeable y su batería dura hasta 20 días.

Su pantalla tiene buena definición y muestra la información básica con claridad, y en el teléfono muestra un seguimiento completo.

Comprar en AliExpress por ( 37,98 € ) 14,71 €

Anillo inteligente Ola Esports Smart Ring

Ya puedes olvidarte de relojes inteligentes, porque el Anillo inteligente Ola Esports Smart Ring ofrece prácticamente lo mismo por menos dinero y con un diseño discretísimo. Lo llevas en el dedo como cualquier accesorio más, pero disfrutando de las funciones de los relojes deportivos smart: monitorización, notificaciones, alertas… Y todo con un diseño que resiste el agua perfectamente, incluso grandes inmersiones, y que se adapta a cualquier tipo de dedo, ya que hay diferentes tamaños disponibles.

Muy robusto, hecho en titanio, se conecta al teléfono por Bluetooth para avisarte de notificaciones, y también para facilitar un completo historial de tu salud. Si quieres cuidarte, es ideal, ya que es pequeño, molesta menos que cualquier reloj o pulsera y además es completísimo. Tanto si practicas deporte como si tienes una rutina sedentaria, va perfecto.

Esto opinan quienes lo tienen

Que cueste tan poco y ofrezca tanto, en ocasiones por encima de otros anillos mucho más caros, es lo que más está sorprendiendo a quienes tienen este smart ring. A continuación puedes leer algunas reseñas de usuarios:

«Súper calidad, excelente precio, muy satisfecho con este anillo inteligente, funciona de maravilla.»

» El anillo se conectó rápidamente. ¡Incluso puede medir la presión arterial! Por ahora estoy satisfecho.»

» Tiene más funciones que mi anillo de salud mucho más caro. Le falta algo en comparación con la IA, pero para mí no es un factor decisivo.»

Ahora mismo, tiene un descuento de más del 50% y la garantía de recibirlo en un plazo máximo de 9 días. Si quieres ahorrar y cuidarte un poco más, no lo dudes.

