¿Quieres un reloj inteligente que haga de todo, que se vea bien en la muñeca y que no te obligue a vaciar la cartera? Pues apunta este nombre: CMF Watch Pro 2. Este smartwatch de la marca Nothing combina una pantalla AMOLED de 1,32″, GPS, llamadas por Bluetooth y una autonomía de hasta 11 días. Y lo mejor es que ahora está rebajado de 69 € a solo 38,40 € en AliExpress.

Es un reloj pensado para quienes quieren controlar su salud, salir a hacer deporte o simplemente no depender del móvil a todas horas, pero sin pagar de más. Además, se lleva de maravilla con iOS y Android.

Te va a convencer por esto

La pantalla AMOLED de 1,32″ con 466 x 466 píxeles, brillo automático y hasta 620 nits. Se ve de fábula.

Puedes atender llamadas desde la muñeca con Bluetooth y reducción de ruido por IA para que se te oiga mejor.

Su batería llega hasta los 11 días, así que puedes olvidarte del cargador.

Incluye GPS, 120 modos deportivos y resistencia IP68 para entrenar sin miedo al agua o al polvo.

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CMF Watch Pro 2



El CMF Watch Pro 2 sorprende por su precio, sus prestaciones y su diseño. Para empezar, su cuerpo de aleación de aluminio viene con biseles intercambiables, así que puedes cambiarle el aspecto cuando quieras (tienes más de 100 caras para elegir). Luego está la pantalla, una AMOLED de 1,32″ que se ve nítida incluso a pleno sol gracias a sus 620 nits. A nivel de funciones, las llamadas vía Bluetooth y la reducción de ruido por IA son comodísimas, ya que puedes usarlo para hablar sin problema estés donde estés, y si quieres usarlo por el deporte, sus modos deportivos y sus monitores de seguimiento (FC, sueño, estrés y oxígeno en sangre) te dan todo lo que necesitas para saber cómo estás y mejorar tu rendimiento. Lo abarca absolutamente todo y lo remata con un acabado genial en la muñeca. Es imposible quejarse.

¡Y menos a ese precio! Si quieres un reloj discreto, que te sirva para entrenar, para estar conectado o simplemente para ver la hora, aquí lo tienes. Y sin tener que estar mirando su batería cada dos por tres.

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¿Tiene buenas reseñas?

Las tiene, como podrás comprobar con las reseñas que hemos recopilado a continuación, principalemente por su relación calidad-precio, su diseño y su rendimiento. Se le echan en falta algunas funciones, pero en general, la satisfacción es altísima:

«El reloj trabaja bien. es ligero. tiene buena resolucion, lo uso con un Samsung A55 y funcionan muy bien emparejados y notifica de forma rápida los mensajes, las llamadas y las notificaciones de app.»

«Diseño espectacular, funciona rápido y fluido. Se echa de menos los pagos con el reloj pero ya hablamos de otra categoría de relojes. Lo conseguí por un buen precio en oferta así que recomendado.»

«Excelente reloj, mejor de lo esperado. muy contento con la compra, además muy muy barato. Tiene el nivel de un reloj de 80 o 90€.»

Ahora mismo tienes el CMF Watch Pro 2 con un ahorro de más de 30 € sobre su precio habitual en AliExpress. Además, con entrega rápida y gratuita y compensación en caso de retraso.

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