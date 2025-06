Amazon rebaja este pack de placas solares flexibles de 260 W que puedes llevarte a cualquier parte y cuesta menos de 140 €

Sea por culpa de un apagón, porque estás de acampada o porque te has ido con una caravana en medio de la nada, seguro que te has planteado instalar placas solares en casa o llevar alguna solución que te aporte electricidad vayas a donde vayas. No necesitas un gran generador para eso, de hecho, tampoco tienes que complicarte con instalaciones. Marcas como Eco-Worthy han diseñado paneles solares flexibles que son ligeros, fáciles de transportar y de instalar y, además, sorprendentemente baratos.

Sobre todo cuando, además, se mezclan con ofertas como la que te traemos. Y es que, solo por tiempo limitado, Amazon ha rebajado de 170 € a menos de 140 € el pack de dos Placas Solares flexibles Eco-Worthy. Un sistema de lo más versátil, robusto y eficiente con el que podrás tener electricidad vayas donde vayas, aunque llueva, nieve o haya vendavales. Una solución muy práctica a un precio más que atractivo de la que te vamos a contar más a continuación. Sigue leyendo, aunque no te vas a poder resistir a comprar estas placas si lo haces.

Comprar en Amazon por ( 169,90 € ) 139,98 €

Placas Solares flexibles Eco-Worthy

Con las Placas Solares flexibles Eco-Worthy puedes aprovechar al máximo la energía solar estés donde estés, sin complicarte con instalaciones difíciles ni estructuras pesadas. Tienen un diseño ultraligero y delgado, con solo 2,4 mm de grosor y 2 kg de peso por panel, por lo que puedes llevarlas fácilmente a donde necesites y colocarlas donde sea, hasta en superficies irregulares como techos curvos, balcones, barcos o caravanas. Gracias a su flexibilidad de hasta 245 grados, puedes adaptarlas perfectamente al espacio que tengas disponible sin perder eficiencia.

Estas placas están fabricadas con fibra de vidrio resistente a altas temperaturas de hasta 180 °C, lo que reduce enormemente el riesgo de grietas y garantiza una vida útil más prolongada incluso en condiciones atmosféricas más exigentes. Su rendimiento también es algo a destacar, ya que tienen una eficiencia de conversión del 23 % y usan una tecnología monocristalina avanzada con la que generan hasta 1040 Wh con unas cuatro horas de sol, cubriendo perfectamente las necesidades energéticas básicas en viajes, campings o en mitad de la naturaleza.

Además, su instalación es sencilla y rápida gracias a los seis ojales metálicos anticorrosión que tienen integrados, ya que permiten fijarlas fácilmente donde necesites. También incluyen distintos conectores y una caja de conexiones con protección IP67, por lo que están totalmente preparadas para resistir condiciones climáticas adversas como nevadas intensas o fuertes ráfagas de viento.

En definitiva, estas placas solares han sido creadas para funcionar en cualquier lugar y ofrecerte energía vayas a donde vayas. Son las aliadas perfectas si viajas mucho o acampas, así que no las dejes escapar ahora que están rebajadas a 139,98 €.

