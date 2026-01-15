El sillón de IKEA que está conquistando los salones ahora está más barato que nunca

Llegas a casa agotado y solo quieres desconectar: leer, ver una serie, jugar o quedarte ahí mirando al infinito. Sin embargo, tu sofá no ayuda, y la silla menos aún. Necesitas algo que de verdad te ayude a descansar, y el Sillón Poang lo consigue. Es un clásico del catálogo de IKEA que atrae por su diseño minimalista con madera de roble, pero que enamora por su comodidad y ergonomía. Y más ahora, que está rebajado a 89 €.

Puro diseño escandinavo orientado a la comodidad. Este sillón encaja con cualquier rincón de tu casa, sea el salón, el cuarto o la terraza, y te va a acompañar durante muchísimos años.

Por qué te lo recomendamos

Su estructura de roble curvada se adapta por completo a tu cuerpo.

El respaldo alto da un apoyo perfecto para el cuello, es ideal para sesiones largas.

Puedes cambiar el cojín por otros de la misma colección para darle otro aire.

Viene con 10 años de garantía.

Comprar en IKEA por ( 109 € ) 89 €

Sillón Poang

Aunque su aspecto elegante y minimalista es lo primero que llama la atención, el mayor acierto del Sillón Poang es que ofrece comodidad de verdad. Su estructura de madera curvada, con tablillas de roble encoladas, le confiere una flexibilidad única con la que se adapta tanto a tu postura como a tu peso, envolviéndote al sentarte. Por otra parte, el respaldo alto te ayuda tanto a descansar la espalda como el cuello, lo que es ideal si quieres sentarte a leer, jugar o ver una serie. Luego está su cojín, hecho con materiales reciclados en gran parte e intercambiable con otros, y sus medidas. Puedes colocarlo prácticamente donde quieras, ya que mide 68 x 82 x 100 cm. Es ideal sobre todo para un rincón de lectura.

Ocupa lo justo para ofrecer un buen espacio de relax, con un diseño atemporal que se adapta a cualquier espacio y estilo. En definitiva, es un sillón hecho para quedarte en él.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Los compradores de este sillón están muy contentos con él, como bien reflejan sus casi 3.000 reseñas con una puntuación de 4,6 sobre 5. Destacan sobre todo su comodidad, materiales y ergonomía, como puedes leer a continuación:

«Es muy cómodo y con una buena relación calidad/precio. Muy apropiado para el balcón.»

«Espectacular sillón para el descanso. Es comodísimo, fácil de montar y muy decorativo.»

«Es un sillón muy cómodo a la vez que resultón.Tiene un color especial y un corte elegante a la vez que moderno. Lo recomiendo al 100%.»

IKEA te ofrece la opción de envío a domicilio, de recogida en puntos concretos o en su propia tienda. Además, si quieres, pueden recoger tu antiguo sillón para ahorrar espacio cuando llegue el nuevo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

