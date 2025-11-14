Fnac se adelanta al Black Friday rebajando el portátil convertible Lenovo 2 en 1 a menos de 330 €

¿Necesitas un portátil que te sirva para trabajar o estudiar fuera de casa? Si pasas muchas horas viajando o fuera, necesitas algo que sea ligero y con buena autonomía. Algo como el Portátil convertible Lenovo Chromebook Duet que, además, es un 2 en 1 que hace de portátil o se convierte en tablet al desacoplar su pantalla. Tiene un procesador de 8 núcleos con funciones de IA, 128 GB de memoria, 8 GB de RAM, un tamaño de casi 11 pulgadas y un precio de solo 329,90 €. Es ideal.

Es un portátil y tablet que está pensado sobre todo para nómadas digitales o para personas que necesitan la máxima movilidad al trabajar. Sus especificaciones y autonomía dan de sobra para estudiantes y profesionales.

Por qué lo recomendamos

Su pantalla 2K de casi 11″ se ve de maravilla y es muy fina.

El procesador de 8 núcleos con IA rinde de fábula con todo tipo de apps.

Pesa solo 510 gramos y su grosor es de 7,6 mm. Más portátil, imposible.

Trae dos puertos USB-C, cámaras de hasta 8 MP y una batería que da autonomía para todo el día.

Portátil convertible Lenovo Chromebook Duet

Hay dos factores por los que el Portátil convertible Lenovo Chromebook Duet se desmarca de la mayoría: el primero es su diseño convertible, ya que es tanto portátil como tablet al desacoplar su pantalla; el segundo es su ligereza, ya que pesa 510 gramos y su grosor es de poco más de 7 mm. Te lo puedes llevar a donde quieras y usarlo como quieras, de hecho, su procesador con IA y sus 8 GB de RAM hacen que el sistema operativo ChromeOS funcione totalmente fluido, incluso con apps pesadas. A nivel de almacenamiento, tiene 128 GB de memoria, más que suficientes si trabajas con documentos e imágenes. Y, además de todo esto, su autonomía dura un día completo de uso normal. Es realmente sorprendente a todos los niveles.

Por eso mismo es un portátil ideal para estudiantes universitarios, incluso para profesionales. Si pasas muchas horas fuera de casa y buscas algo muy portátil y eficiente, es para ti.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo cierto es que los usuarios están encantados con este portátil por su versatilidad y su relación calidad/precio. Puedes ver varias reseñas reales de este portátil Lenovo 2 en 1 a continuación:

«La posibilidad de quitar el teclado y usar solo la pantalla es muy útil. Muy cómodo y fácil de usar»

«El ordenador va muy bien, lo compré hace un par de semanas para mi hijo y para los estudios le va estupendo, por el precio vale la pena, lo compré en oferta.»

«Calidad precio insuperable. Encantada con la compra.»

Si lo compras ya, además de recibirlo más barato, Fnac garantiza la entrega en un plazo de 24-48 horas en tu domicilio, o también puedes recogerlo en tiendas o puntos de recogida. ¡Opciones no faltan!

