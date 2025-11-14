Fnac se adelanta al Black Friday rebajando el portátil convertible Lenovo 2 en 1 a menos de 330 €

CPU de 8 núcleos con IA integrada, 8 GB de RAM, batería para todo un día y un peso de poco más de 500 gramos. Esto sí que es portabilidad.

¿Necesitas un portátil que te sirva para trabajar o estudiar fuera de casa? Si pasas muchas horas viajando o fuera, necesitas algo que sea ligero y con buena autonomía. Algo como el Portátil convertible Lenovo Chromebook Duet que, además, es un 2 en 1 que hace de portátil o se convierte en tablet al desacoplar su pantalla. Tiene un procesador de 8 núcleos con funciones de IA, 128 GB de memoria, 8 GB de RAM, un tamaño de casi 11 pulgadas y un precio de solo 329,90 €. Es ideal.

Es un portátil y tablet que está pensado sobre todo para nómadas digitales o para personas que necesitan la máxima movilidad al trabajar. Sus especificaciones y autonomía dan de sobra para estudiantes y profesionales.

Por qué lo recomendamos

  • Su pantalla 2K de casi 11″ se ve de maravilla y es muy fina.
  • El procesador de 8 núcleos con IA rinde de fábula con todo tipo de apps.
  • Pesa solo 510 gramos y su grosor es de 7,6 mm. Más portátil, imposible.
  • Trae dos puertos USB-C, cámaras de hasta 8 MP y una batería que da autonomía para todo el día.

Comprar en Fnac por (379,90 €) 329,90 €

Hay dos factores por los que el Portátil convertible Lenovo Chromebook Duet se desmarca de la mayoría: el primero es su diseño convertible, ya que es tanto portátil como tablet al desacoplar su pantalla; el segundo es su ligereza, ya que pesa 510 gramos y su grosor es de poco más de 7 mm. Te lo puedes llevar a donde quieras y usarlo como quieras, de hecho, su procesador con IA y sus 8 GB de RAM hacen que el sistema operativo ChromeOS funcione totalmente fluido, incluso con apps pesadas. A nivel de almacenamiento, tiene 128 GB de memoria, más que suficientes si trabajas con documentos e imágenes. Y, además de todo esto, su autonomía dura un día completo de uso normal. Es realmente sorprendente a todos los niveles.

Por eso mismo es un portátil ideal para estudiantes universitarios, incluso para profesionales. Si pasas muchas horas fuera de casa y buscas algo muy portátil y eficiente, es para ti.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo cierto es que los usuarios están encantados con este portátil por su versatilidad y su relación calidad/precio. Puedes ver varias reseñas reales de este portátil Lenovo 2 en 1 a continuación:

  • «La posibilidad de quitar el teclado y usar solo la pantalla es muy útil. Muy cómodo y fácil de usar»
  • «El ordenador va muy bien, lo compré hace un par de semanas para mi hijo y para los estudios le va estupendo, por el precio vale la pena, lo compré en oferta.»
  • «Calidad precio insuperable. Encantada con la compra.»

Comprar en Fnac por (379,90 €) 329,90 €

 

Si lo compras ya, además de recibirlo más barato, Fnac garantiza la entrega en un plazo de 24-48 horas en tu domicilio, o también puedes recogerlo en tiendas o puntos de recogida. ¡Opciones no faltan!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

