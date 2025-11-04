Estos auriculares sin cable de JBL duran 8 horas cada uno, suenan de maravilla y están rebajados a 49 € (antes 79 €)

Si tienes unos buenos auriculares sin cable, ya no habrá marcha atrás. Llevas tiempo buscando un buen modelo a buen precio, y puedes dejar de buscar, porque los Auriculares inalámbricos JBL Wave Beam están de oferta. Vienen de una de las marcas más reputadas del sector, con una autonomía de 8 horas por auricular, carga rápida, diseño resistente al agua y un descuentazo de 30 € que los deja por menos de 50 €.

Auriculares sin cable pensados para todo tipo de personas. Los puedes usar para hacer deporte, para escuchar podcasts mientras paseas a tu perro o simplemente para aislarte mientras trabaja. De hecho, su cancelación de ruido los hace ideales para llamadas.

Por qué los recomendamos

Cada auricular tiene 8 horas de autonomía y, con solo 10 minutos, ya ofrece 2 horas de música.

Pesan solo 4,4 gramos cada uno, con ajuste ergonómico y cierre automático. Se adaptan perfectamente.

Ofrecen un sonido profundo y claro, perfectamente equilibrado en graves y agudos, y configurable con la app compañera.

Su micrófono integrado limpia tu voz para que se te oiga mejor al hacer llamadas.

Comprar en Fnac por ( 79,99 € ) 49,99 €

Auriculares inalámbricos JBL Wave Beam

La baza principal de los Auriculares inalámbricos JBL Wave Beam es su calidad de sonido. La impedancia que tienen, junto con su diseño y materiales, logran unos graves profundos y unos agudos nítidos que dan un sonido de lo más equilibrado y sin distorsiones. Además, su cancelación de ruido funciona de maravilla, aunque destaca aún más en las llamadas, ya que los micrófonos integrados tienen la tecnología VoiceAware, que da más claridad a la voz y evita interrupciones por ruidos externos. Y, por otra parte, su diseño ergonómico hace que se adapten al oído sin molestar, con un control táctil de lo más intuitivo y responsivo. Aprenderás a usarlos en segundos.

Unos auriculares pensados para trabajar, para hacer deporte, para pasear y para lo que quieras. Son ligeros, cómodos y resistentes tanto a la lluvia como al sudor. Te los podrás llevar a donde quieras.

Esto opinan quienes los tienen

Que su batería dura más de lo que esperaban, que su calidad y diseño son soberbios, que suenan de maravilla… Hay opiniones muy variadas sobre estos auriculares, pero, como verás en las reseñas que hemos recopilado, todas son muy positivas:

«Todo se nota que está construido con calidad y robustez. Los botones táctiles de los auriculares funciona con precisión y velocidad, la app se instala casi sin darte cuenta, el estuche cierra como debe.»

«Los compramos para un regalo y la persona quedó muy contenta. Se oyen muy bien y son cómodos puestos.»

«Con 2 meses de uso, puedo decir que funcionan muy bien. Imprescindible descargar su aplicación para mejorar su sonido y retocar ecualizadores.»

Comprar en Fnac por ( 79,99 € ) 49,99 €

Además de la rebaja del 38%, Fnac realiza un envío a domicilio rápido en un plazo de tan solo 24 horas, aunque también puedes recogerlos gratis en tienda si lo prefieres.

