El secador de pelo profesional de Dyson que cuida tu cabello y consigue resultados perfectos está rebajado 100€

Ya no tienes que ir a la peluquería para domar a esa melena tan rebelde que tienes. Marcas como Dyson han lanzado productos profesionales que están al alcance de cualquiera, y más con ofertas como la que tiene el secador de pelo Dyson Supersonic. Este, que controla el calor para no dañar el pelo y ofrece 12 ajustes diferentes de velocidad y temperatura, junto con aire frío, está rebajado 100 € ahora mismo en su tienda oficial.

Es un secador con calidades profesionales que regula automáticamente la temperatura, viene cargado de accesorios para experimentar con el pelo y es tan ligero como versátil. Un accesorio ideal si te gusta experimentar con peinados nuevos incluso teniendo un pelo muy sensible.

Por qué te lo recomendamos

Controla el calor para llegar a la temperatura adecuada sin dañar tu cabello en ningún momento.

Tiene 4 opciones de calor y 3 velocidades, además de modo frío.

Pesa poco más de 600 gramos y tiene un cable larguísimo.

Trae todo tipo de accesorios magnéticos para hacerte lo que quieras, tengas el pelo que tengas.

Comprar en Dyson por ( 429 € ) 329 €

Secador de pelo Dyson Supersonic

Potencia, precisión y versatilidad. Esos tres aspectos son lo que define al Secador de pelo Dyson Supersonic, y lo que más lo desmarca de la competencia. Seca un 30% más rápido que cualquier otro modelo, controla y multiplica el flujo de aire para tratarlo con más cuidado y facilitarle el secado y el peinado, y además reduce el encrespamiento.

Como trae accesorios magnéticos, puedes usarlo para alisar, secar cuidando el cuero cabelludo, ondular, rizar y mucho más. Todo con muchas facilidades gracias a un control la mar de sencillo, y con más libertad gracias a su larguísimo cable. Es lo que necesitas si vas demasiado a la peluquería y quieres cuidar tu pelo desde casa.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Casi todas las reseñas de personas que han comprado este secador de pelo de Dyson concuerdan en que logra domar hasta el pelo más complicado, que seca muy rápido tiene un precio muy bien ajustado. Aquí puedes ver algunas:

«Es el mejor secador de pelo que he probado y eso que tengo un pelo muy encrespado y difícil, este secador me lo deja perfecto y en un tiempo récord.»

«Tenía una dependencia exagerada de las peluquerías lo cual condicionaba mi vida y mis actividades deportivas. Ahora me lo lavo en casa, cuando quiero y en 10 minutos está seco»

«Seca súper rápido. Deja el pelo suave y los accesorios son geniales.»

No es solo el precio o las prestaciones. Si lo compras ya, Dyson te mandará este secador en un máximo de 72 horas. Lo tendrás en casa antes de darte cuenta.

