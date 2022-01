Las Navidades han llegado a su fin, y puede que en tu cabeza tengas algunas de estas tareas pendientes: Recoger todos los adornos de Navidad que tienes desperdigados por casa, bajar esos kilos de más que has acumulado durante las comilonas de las fiestas de Navidad de este año o darte una vuelta las rebajas que este 2022 tiene preparadas para ti.

El pasado 7 de enero las rebajas arrancaron con todo, y las mejores marcas y establecimientos colgaron los habituales carteles rojos con sus descuentos. Sephora es uno de los que se ha sumado a los mejores descuentos del año 2022. Por eso, si tienes previsto renovar tus productos de belleza o, hacerte con algunas de las nuevas tendencias de este año, te invitamos a pasearte por el listado de los cinco mejores productos de belleza que Sephora ha rebajado para ti este año. Eso sí, esta promoción tiene fecha de caducidad y todos sus descuentos estarán vigentes hasta el próximo 27 de enero.

Para regalar o regalarte una experiencia única, Yves Saint Laurent ha creado para ti este cofre de regalo en el que encontrarás una experiencia única. Ahora, puedes llevártelo por 25 euros, en lugar de los 35,99 euros que cuesta habitualmente. Este set está compuesto por:

– El iluminador Touché Éclat Stylo 2. Este producto de belleza aportará un toque de luz instantáneo a todos tus looks. Es perfecto para utilizar en el día a día, y también en ocasiones especiales.

– El labial en formato mini Rouge Pur Couture 01. Este modelo de pintalabios tiene una textura que aporta una jugosidad especial a tus labios. Además, proporciona un color muy intenso y cubriente.

Para las amantes de los cosméticos NARS, esta es la mejor noticia que podían recibir. Ahora, todos los nuevos tonos de las barras de labios de NARS pueden ser tuyos por 16 euros, en lugar de por los 27,99 euros que cuestan habitualmente. Con estos labiales, tus labios alcanzarán el protagonismo absoluto en tus looks. Además, su fórmula hidratante y su textura súper ligera dejan un acabado perfecto y de larga duración.

Esta paleta de sombras no es apta para las amantes de los looks clásicos de maquillaje. En ella, se combinan tonalidades amarillas, bronces y rosas para crear looks salvajes y de lo más atrevidos. Sin ideales para crear maquillajes fantasiosos y creativos. Con sus nueve tonos, logra resaltar tus párpados. Sus acabados metálicos, aterciopelados y mates cremosos te darán una personalidad arrolladora. Ahora su precio es de 20 euros.

En este estuche de coloretes de alta densidad, encontrarás tres tonos diferentes para cada uno de tus looks. Puedes superponerlos para conseguir un efecto 3D en tus mejillas. Además, se trata de productos respetuosos con tu piel, con medio ambiente y la naturaleza. También son aptos para veganos, ya que no están testados en animales. Su precio rebajado se queda en 19 euros.

París y Marrackeck son las dos ciudades en las que se han inspirado los creadores de estas paletas de sombras. Contienen múltiples acabados con los que lograrás unos looks perfectos en tu rostro. Su precio ahora es de 59 euros, en lugar de los 99,99 euros de su precio original.

