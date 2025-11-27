Planes GigSky con un 30% de descuento: consigue la mejor eSIM para viajar a más de 200 países y cruceros

¿Tienes programado un viaje internacional o te vas de crucero el año que viene? Olvídate de pagar por el roaming internacional, porque GigSky acaba de lanzar una oferta de Black Friday a la que no te vas a poder resistir, con descuentos del 30% en todos los planes de eSIM solo hasta el 11 de diciembre.

Las tarjetas eSIM son la manera más cómoda y barata de tener conexión a internet en el extranjero (incluso en alta mar) sin cambiar la tarjeta SIM de tu móvil ni pagar por el roaming. La instalas unos días antes de viajar, se conecta automáticamente al llegar a destino y además funciona en más de 200 países de todo el mundo y más de 200 cruceros. Según los propios viajeros, es la eSIM que funciona cuando otras no lo hacen, así que aprovecha que tienen el mayor descuento posible (-30%) en todos los planes.

Descuento : 30% menos en todos los planes (locales, regionales, globales y para cruceros).

: 30% menos en todos los planes (locales, regionales, globales y para cruceros). Duración : descuento válido para compras hasta el 11 de diciembre de 2025.

: descuento válido para compras de 2025. Validez: puedes aplicar el descuento en cualquier plan, también en cruceros.

Compra ahora tu eSIM GigSky con descuento

Beneficios de viajar con una eSIM de GigSky

Uno de los principales beneficios de esta eSIM es que GigSky funciona como un operador móvil virtual (MVNO), es decir, gestiona directamente las conexiones y no revende las redes como hacen otras compañías. Así, tus dispositivos se conectan automáticamente a la mejor red disponible sin que tengas que hacer nada. Además de estas ventajas:

Cobertura en más de 200 países y más de 200 cruceros (conectado en tierra y en mar) con conexión estable.

Instalación en unos pocos pasos desde la app sin tener una SIM física.

Conexión automática al aterrizar.

Mantienes tu número español para llamadas y WhatsApp (la eSIM es solo para datos).

es solo para datos). Planes flexibles desde 1 GB hasta ilimitados, y con duración desde 1 hasta 365 días, según el destino.

Evitas el roaming y pagas por los datos que realmente usas.

Compra tu eSIM GigSky con un 30% de descuento

¿Qué plan GigSky elegir?

Los planes de eSIM de GigSky se adaptan muy bien a todas las necesidades y tipos de viajes. Si no sabes cuál elegir, lo resolvemos a continuación:

Tipo de viaje Lo que necesitas Plan perfecto Qué incluye Viajas a un solo país No quieres pagar roaming y necesitas datos solo en ese país Plan local Datos para un solo país Visitas varios países en una misma región No quieres cambiar de SIM ni de plan en cada país Plan regional Cobertura en varios países de la región Estancias largas o nómadas digitales Necesitas conexión durante varios meses y flexibilidad Plan global Conectividad en más de 200 países Crucero o viajes de tierra + mar Las SIM normales no funcionan en alta mar Plan de cruceros Cobertura en más de 200 barcos y 200 países

Elige tu plan GigSky con un 30% de descuento

Opiniones de usuarios que ya utilizan los planes GigSky

GigSky tiene la eSIM que funciona cuando otras pierden la conexión, según opinan los propios viajeros. Además, es el único proveedor de eSIM que te mantiene conectado tanto en tierra como en mar y con conexión automática al llegar a destino. Precisamente por eso, más de 1 millón de usuarios ya han confiado en sus planes y tienen 4,6/5 estrellas en App Store. Esta es la opinión de algunos viajeros:

«Espectacular el funcionamiento del servicio tanto en tierra como durante la navegación en un crucero de 15 días. El servicio mucho mejor y más eficiente que el brindado por la compañía de cruceros».

«Funcionó todo perfectamente en el crucero Norwegian Star en un viaje al Ártico, tanto en alta mar como en Groenlandia. Tuvimos cobertura en todos los lugares del barco y en tierra».

«Funciona muy bien, buena señal, buena velocidad. Me permitió estar siempre conectada a pesar de estar en diferentes países».

Consigue tu eSIM GigSky con hasta un 30% de descuento

Cuando pruebes una eSIM para viajar, te olvidarás para siempre de las tarifas de roaming, porque es la manera más cómoda, sencilla y barata de tener internet en cualquier rincón del mundo, incluso en alta mar. Aprovecha que tienen un 30% de descuento solo hasta el 11 de diciembre para ahorrar todavía más.

Política comercial okshopping