Los 4 libros más vendidos de Fnac que no pueden faltar en tu biblioteca

Pese a que ya hemos visto el fin del verano y hemos vuelto de lleno a la rutina, es posible encontrar algo de tiempo libre que podremos aprovechar para disfrutar de nuestros hobbies favoritos. Ya sea jugar a videojuegos, dar paseos o leer libros, es fundamental disfrutar del tiempo libre con el que contamos en nuestro día a día para aliviar parte del estrés y volver a la rutina con las pilas cargadas.

En lo que respecta a los fans de la literatura, cada vez es más amplia la oferta en libros en diferentes tiendas. Por ello, puede resultar complicado encontrar una lectura que de verdad enganche y te mantenga horas y horas atrapado en una historia que no quieres que termine. Para que no compres cualquier libro, vamos a enseñarte los cuatro más buscados de Fnac, para que así puedas adentrarte en una nueva historia que no te va a dejar indiferente.

Madrid, año 1834. Esta ciudad afectada por la peste ve en sus arrabales cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama, crímenes cuya autoría se le atribuye a la Bestia. En esta obra, Lucía, Donoso, Diego, un policía tuerto y un periodista buscavidas llevan a cabo una búsqueda intensiva por la desaparición de la pequeña Clara. En su camino se toparán con el monje guerrillero fray Braulio, así como con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas y que, por alguna razón, todo el mundo desea poseer.

El caso Alaska Sanders, de Joël Dicker

Esta obra está repleta de ramificaciones y flashbacks que buscan llamar la atención del lector, El caso de Alaska Sanders destaca por el nivel de detalle que alcanza su historia. Joël Dicker consigue hilar cada uno de los diferentes eventos de tal manera que el lector sabrá en todo momento donde se encuentra, dotando de firmeza y armonía a esta lectura que disfrutarás página tras página. Nos encontramos ante la obra de uno de los autores más destacados de la última década, algo que entenderás cuando le des una oportunidad a este libro.

Por si las voces vuelven, de Ángel Martín

La popular obra autobiográfica de Ángel Martín nos habla de un episodio de locura que sufrió, en el que tuvieron que atarlo en la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerse daño y cuyo origen no es capaz de discernir. Pese a la etiqueta «tabú» que la gente suele asociar a este tipo de sucesos, la obra del cómico español pretende romper el estigma de las enfermedades mentales y explicar, al mismo tiempo, todos los detalles detrás de su pérdida de contacto con la realidad.

Violeta, de Isabel Allende

Hija de una familia de 6 hijos, Violeta vivió una infancia marcada por la Gran Guerra y la gripe española. Pese a que la clarividencia de su padre les ayudó a salir adelante, la Gran Depresión acabará con la elegante vida que vivía Violeta, obligando así a la familia a retirarse a una región salvaje y remota del país en la que nuestra protagonista alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primera pareja. Vive una historia épica, inspiradora y emotiva repleta de desengaños amorosos y romances apasionados que, junto a otros momentos de pobreza y prosperidad, acabarán por moldear la personalidad de nuestra protagonista.

