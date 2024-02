Aprovecha como nunca el espacio de casa con este armario vestidor: ¡ahora por menos de 120€!

¿Estás buscando un nuevo armario que sustituya a ese que te ha acompañado durante tantos años? ¿Quieres apostar por un armario más innovador para aprovechar ese hueco al que no le has sacado partido en casa? La marca Rimobel, famoso grupo especializado en el sector del mobiliario para las viviendas, tiene un enorme repertorio de armarios con diseños modernos, sencillos y minimalistas, pero robustos y duraderos. Uno de sus modelos más vendidos está en oferta en Amazon por tiempo limitado, y es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Nos referimos al Armario Vestidor Dekit, un modelo de tipo vestidor y abierto que cuenta con varias baldas ajustables y un diseño compacto y sencillo, pero sumamente versátil. Tiene un descuento del 38% que rebaja su precio de los 192 € a menos de 120 €, es decir, más de 70 €. Además, esta rebaja que tiene no es lo único realmente atractivo de su propuesta. Si sigues leyendo, descubrirás que tiene mucho que ofrecerte, y que estás ante una oferta realmente única.

Comprar en Amazon por ( 192,36 ) 119,99€

El Armario Vestidor Dekit ofrece una solución tan elegante como funcional para organizar toda tu ropa y accesorios. Con un diseño sencillo en color blanco, este armario vestidor mide 187 cm de alto, 160 cm de ancho (ajustable a 110 cm) y 40 cm de profundidad, lo que lo convierte en una opción espaciosa pero adaptable a diferentes espacios. Una de sus características destacadas se puede ver a simple vista: las barras de colgar de aluminio, que aseguran resistencia y durabilidad para sostener tu ropa sin deformarse con el tiempo. Además, cuenta con un cajón equipado con guías metálicas que permiten un deslizamiento totalmente suave, lo que facilita el acceso a tus pertenencias.

El interior del armario está revestido con un acabado textil, proporcionando un entorno suave que conserva y cuida las prendas que almacenes. Por otra parte, los tacos ABS en las piezas de contacto directo con el suelo garantizan la estabilidad y protección frente a rayones y ruidos molestos.

Su versatilidad es otra ventaja a destacar, ya que puede adaptarse de 160 a 110 cm de ancho mediante un sencillo proceso de corte de las barras. Además, los dos estantes superiores son ajustables en altura, lo que te permite personalizar el espacio según las necesidades que puedas tener.

Tiene un montaje muy intuitivo, y reversible, ofreciendo la flexibilidad de instalarlo a la derecha o a la izquierda según la disposición que más te convenga. Además, se incluyen dispositivos de fijación para asegurar el armario a la pared, garantizando estabilidad y seguridad en su uso diario. Si lo compras ya, además de llevártelo por solo 119,99 €, contarás con entrega a pie de calle e instrucciones de montaje. ¡Aprovecha esta oferta!

