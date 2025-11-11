Ahorra 250 € en este portátil gaming de Acer con el que podrás jugar a lo más top donde quieras y cuando quieras

Te gustan los videojuegos, pero tu equipo no es capaz de mover los lanzamientos más modernos. Si quieres acabar con eso y, de paso, tener la oportunidad de jugar en cualquier parte, tienes el Portátil gaming Acer Nitro V 15 rebajado en Fnac. Este equipo, con procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM, NVIDIA RTX 4050 y SSD de 512 GB, ha pasado de costar casi 1000 € a menos de 750 € gracias a la oferta que tiene ahora mismo.

Un ordenador portátil pensado sobre todo para jugar, pero que sorprende también si lo usas a nivel profesional para editar vídeo, o para labores de diseño. Es una máquina increíble.

Por qué lo recomendamos

Rendimiento de primera para juegos y apps potentes gracias a su Intel Core i5 y su memoria RAM DDR5.

La gráfica NVIDIA hace que los juegos más punteros se muevan con unos gráficos sorprendentes.

La pantalla de 165 Hz da a la imagen muchísima más suavidad.

Tiene un sistema de refrigeración doble que controla la temperatura sin que el equipo se resienta.

Comprar en Fnac por ( 999,90 € ) 749,90 €

Portátil gaming Acer Nitro V 15

Aunque solo tenga 15,6 pulgadas de tamaño por su pantalla, el Portátil gaming Acer Nitro V 15 es un equipo que te da todo lo que necesitas para disfrutar de los mejores videojuegos como te mereces. Pesa solo 2,1 kg, para que te lo puedas llevar a cualquier parte, y tiene un sistema de refrigeración dual que no solo controla la temperatura, sino que también evita que te «quemes» tocándolo cuando está a pleno rendimiento. Y todo esto, con un procesador Intel Core i5, gráfica NVIDIA RTX 4050 con tecnología de IA, 16 GB de RAM y un disco duro SSD de 512 GB que tiene tanto velocidad como espacio de sobra para que te olvides de ver cómo carga Windows al iniciarlo.

Una autonomía pensada para aguantar hasta 8 horas de uso y un diseño compacto hacen de este equipo el compañero ideal si tienes que trabajar fuera de casa, o quieres echar unas partidas estés donde estés.

Esto opinan quienes lo tienen

Su relación calidad/precio y su versatilidad es lo que más valoran quienes tienen este portátil. A continuación, puedes leer varias reseñas de usuarios:

«Lo compramos de cara al verano para tener un portatil que permitiera trabajar y jugar fuera de casa. Después de varios meses probándole no puedo estar más contento»

«Potente portátil conseguido a muy bien precio. Envío rápido y correcto. Espero tener portátil por muchos años.»

«Para quien busca un equipo funcional, adaptable y económico, cumple lo que promete.»

Comprar en Fnac por ( 999,90 € ) 749,90 €

Además del descuento, Fnac te ofrece la posibilidad de dividir la compra en 20 pagos y recibirla en casa en tan solo 24 horas, o recogerla en tienda gratis en el mismo plazo de tiempo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping