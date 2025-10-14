Salón Look 2025: el epicentro europeo de la estética y la imagen

Durante tres intensas jornadas, del 17 al 19 de octubre, los pabellones 12, 14.0 y 14.1 de IFEMA Madrid se convertirán en un auténtico laboratorio de tendencias.

Allí se celebrará una nueva edición de Salón Look, la feria más relevante del país dedicada al mundo de la imagen, la estética y el bienestar profesional.

Este evento, organizado por IFEMA Madrid, vuelve a presentarse como un espacio donde confluyen creatividad, innovación tecnológica y formación.

Año tras año, reúne a cientos de firmas, distribuidores y expertos en peluquería, estética avanzada, maquillaje, uñas y medicina estética. En sus pasillos se negocian acuerdos, se muestran novedades y, sobre todo, se marcan las líneas que definirán la belleza en los próximos meses.

Un escaparate para profesionales de toda Europa

Salón Look 2025 mantiene su vocación internacional. La feria contará con la participación de empresas de diferentes países y un programa de compradores internacionales, organizado en colaboración con ICEX y Stanpa, que busca abrir nuevas vías de negocio fuera de nuestras fronteras.

En esta edición se ha trabajado especialmente en la sectorización de espacios, lo que permitirá una experiencia más fluida para los asistentes. La personalización de cada zona, la mejora de la señalética y el refuerzo de la identidad visual forman parte de una apuesta clara por la calidad expositiva.

Desde IFEMA confirman que este año habrá un aumento del 15 % en la participación de marcas con respecto a la edición anterior, un dato que refleja el dinamismo del sector y su capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

El hilo conductor es la innovación

El visitante va a encontrar muchos más que productos que antes. Va a haber demostraciones, espacios de debate y presentaciones en directo.

El objetivo es mostrar cómo la investigación y la tecnología se han convertido en pilares esenciales dentro del universo de la estética.

Desde equipos de última generación para tratamientos faciales y corporales, hasta nuevas líneas de cosmética sostenible o fórmulas que combinan salud y belleza, el Salón Look es una ventana abierta al futuro.

Los organizadores subrayan que el evento “busca inspirar, pero también formar”, y por eso se ha ampliado el número de talleres técnicos y conferencias especializadas.

Una agenda con nombres propios

El programa de actividades reunirá a figuras reconocidas del ámbito mediático y profesional.

La periodista Marta Jaumandreu conducirá el Business Meeting, una jornada destinada a distribuidores y mayoristas, mientras que la Pasarela Hair Look volverá a convertirse en el escaparate por excelencia de la peluquería creativa, con desfiles de grandes marcas y estilistas de prestigio.

El Congreso de Estética, presentado por Paloma Lago, incorporará mesas redondas y ponencias sobre innovación, aparatología avanzada y bienestar.

A ello se suma el Nailympion Spain, campeonato europeo que reunirá a especialistas del arte de las uñas, un certamen que cada año gana más adeptos por su alto nivel técnico.

Tres grandes áreas de exposición

El recorrido por la feria se dividirá en distintos espacios temáticos.

El primero, dedicado a la estética , reunirá las últimas soluciones en micropigmentación, aparatología, cosmética profesional y medicina estética.

, reunirá las últimas soluciones en micropigmentación, aparatología, cosmética profesional y medicina estética. El segundo, centrado en peluquería y barbería , mostrará productos, herramientas y mobiliario, además de exhibiciones en vivo donde se compartirán técnicas de vanguardia.

, mostrará productos, herramientas y mobiliario, además de exhibiciones en vivo donde se compartirán técnicas de vanguardia. Por último, el área de uñas y maquillaje ofrecerá un repaso por los estilos que dominarán las próximas temporadas: color, texturas, acabados y diseño al servicio de la creatividad.

Un espacio para aprender, inspirarse y conectar

Salón Look no se limita a mostrar novedades; su propósito es fomentar el crecimiento del sector a través del intercambio de conocimiento.

Formadores, distribuidores y empresarios encontrarán un entorno ideal para establecer sinergias, identificar oportunidades y fortalecer la red profesional que sostiene la industria de la belleza en España.

Como señalan desde IFEMA, “el futuro del sector pasa por unir tecnología, sostenibilidad y talento humano”. Esa será, precisamente, la esencia de esta edición.

Datos útiles

Fechas : 17, 18 y 19 de octubre de 2025

: 17, 18 y 19 de octubre de 2025 Lugar : IFEMA Madrid – Núcleo de conexión 12-14, Pabellones 12, 14.0 y 14.1

: IFEMA Madrid – Núcleo de conexión 12-14, Pabellones 12, 14.0 y 14.1 Organiza : IFEMA Madrid

: IFEMA Madrid Horarios: de 10:00 a 19:00; sábado con apertura hasta las 23:00 y entrada gratuita de 21:00 a 23:00, gracias a la colaboración de Uber.

Una cita en Salón Look que marca tendencia

Un años más, Salón Look va a reafirmar su papel como referente en el ámbito de la la imagen profesional y la belleza.

Durante tres días, Madrid volverá a ser el centro europeo de la estética integral, un espacio donde la creatividad y la técnica se encuentran para definir, una vez más, la belleza del mañana.

